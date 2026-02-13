Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó anoche un sismo de magnitud 3,2 asociado al volcán San José, en San José de Maipo, en la Región Metropolitana, lo que provocó una alerta para continuar el monitoreo del macizo y activar las coordinaciones con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Senapred informó que el último Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) señaló que durante la jornada del jueves las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del volcán San José registraron un evento asociado al fracturamiento de roca de tipo volcano-tectónico, sin reportarse variaciones en la dinámica del volcán.

El movimiento telúrico ocurrió a las 21:30 del jueves, con una magnitud local de 3,2 y un epicentro a 4,5 kilómetros de profundidad.

“Sernageomin continuará con la vigilancia permanente del volcán y la dirección regional de Senapred mantendrá las coordinaciones con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para alertar oportunamente y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia producto de la condición volcánica”, señaló el organismo de emergencias.

Además, añadió que de acuerdo con la información proporcionada por el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el volcán San José mantiene la alerta técnica en nivel Verde.

Dicho estado de alerta significa que “el volcán puede estar en un estado base que caracteriza el periodo de reposo o quietud, o registra actividad sísmica, fumarólica u otras manifestaciones de actividad en superficie que afecten fundamentalmente la zona más inmediata o próxima al centro de emisión, por ende, una erupción probable, se podría desarrollar en un periodo de meses o años”.