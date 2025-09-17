Servel cifra en 15.779.102 los electores habilitados para sufragar en las elecciones presidenciales y parlamentarias

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer esta jornada los padrones electorales y las nóminas de inhabilitados definitivos para las elecciones de Presidente de la República y de parlamentarios que se celebrarán el próximo 16 de noviembre.

Así, de acuerdo a los datos entregados, son 15.779.102 los electores habilitados para sufragar. En el exterior, en tanto, 160.935 personas podrán votar.

Si se hace la distinción por género, esto se desagrega en 8.083.768 mujeres habilitadas y 7.695.334 hombres habilitados.

En cuanto a los extranjeros, el padrón da cuenta de que hay 885.940 habilitados para sufragar.

Por otra parte, el Servel también informa que hay 302.722 electores inhabilitadas que no podrán participar de los comicios.

Para conocer en detalle el padrón electoral por comuna y la nómina de inhabilitados puedes consultar el sitio del Servel en el siguiente enlace.