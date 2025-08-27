“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

La tarde de este martes, el Ministerio de Energía confirmó la renuncia de Sandra Maldonado Garcés como secretaria regional ministerial (seremi) de Energía en la Región de Aysén, anuncio que ocurrió apenas un día después de su designación.

“Con fecha 26 de agosto de 2025, el Ministerio de Energía ha aceptado la renuncia de Sandra Maldonado Valdés, seremi de Energía de la Región de Aysén, la que se hará efectiva a partir de hoy” , informó la cartera a través de un comunicado.

“Asumirá este cargo de manera subrogante el seremi de Economía, Fomento y Turismo de Aysén, Felipe Rojas Pizarro”, agregó el ministerio.

Polémicas publicaciones

El motivo de la salida tendría relación a la revelación de publicaciones del año 2020 en redes sociales, en las que la profesional realizaba comentarios ofensivos contra el fallecido expresidente Sebastián Piñera y otras instituciones.

El caso fue dado a conocer por Radio Bío-Bío, que exhibió mensajes y “memes” compartidos por Maldonado en su cuenta personal de Facebook.

Entre ellos figuraba una publicación en tono irónico que decía: “Cabros, si me piteo a Piñera me llevarían cigarros a la cárcel?”, a lo que ella misma respondió: “Y dos veces por semana”.

También se difundieron frases críticas hacia Carabineros y comentarios sarcásticos relacionados con la muerte del fallecido expropietario de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, así como cuestionamientos a decisiones de gobierno del propio Piñera.

La otrora autoridad reconoció el error y ofreció disculpas públicas. En una declaración enviada al medio que reveló los antecedentes, sostuvo: “Las publicaciones recogidas de mis redes sociales privadas no se condicen con los principios de la democracia y su publicación, evidentemente, fueron un error. Ofrezco mis sinceras disculpas a quienes se puedan haber sentido ofendidos”.

Asimismo, Maldonado agregó que su compromiso “siempre fue trabajar con representantes de todos los sectores políticos” para impulsar un desarrollo energético sostenible en la región.

El ministerio designó de manera subrogante al actual seremi de Economía, Fomento y Turismo de Aysén, Felipe Rojas, mientras se define a un reemplazante.