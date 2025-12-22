Simpertigue reacciona tras la aprobación de la acusación constitucional en su contra: “Tengo la frente en alto”

Este lunes, el Senado aprobó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes, en la llamada trama Bielorrusa, a lo que reaccionó luego de la votación.

El libelo contenía tres capítulos y fue presentado por los diputados oficialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardi. Con todo, el primer capítulo relacionado a cómo actuó el juez en una disputa judicial entre Codelco y el consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec, por el que la estatal terminó pagando 12 mil millones de pesos a su contraparte, se aprobó por 43 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El segundo capítulo se rechazó por 18 votos, tres votos en contra y 19 abstenciones y, el tercer capítulo, se aprobó por 33 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.

Tras conocerse el resultado, Simpertigue lamentó la determinación del Senado. “(...) Con el criterio, la manera o con lo que está ocurriendo hoy, para mí me parece muy lamentable”, aseguró.

“Yo que yo esperaba, por último, si hubiese una decisión contraria, que hubiese una argumentación apropiada a los argumentos que se entregaron por parte de la defensa”, señaló en torno a las premisas planteadas por los senadores.

En medio de las preguntas de la prensa, fue consultado sobre si sentía “vergüenza” de dejar su cargo luego de una acusación constitucional. “No. Yo he sido muy feliz en el Poder Judicial. Mi carrera la he conducido durante muchos años de forma honesta, no tengo nada que decir en contrario a eso. Estoy muy agradecido del Poder Judicial”, sostuvo.

“A pesar de lo que ha ocurrido tengo la frente en alto. Los senadores dijeron que aquí no había corrupción y, por lo tanto, yo estoy absolutamente tranquilo”, complementó el ahora exministro del máximo tribunal nacional.

“Si el Poder Judicial debe hacer una autocrítica, eso ya no me corresponde, pero espero que sí se haga y se tomen las medidas correspondientes”, mencionó.

Asimismo, fue consultado por si realizaba una mea culpa por las actuaciones que lo llevaron a enfrentar una acusación constitucional.