SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Simpertigue reacciona tras la aprobación de la acusación constitucional en su contra: “Tengo la frente en alto”

    El ahora exministro del máximo tribunal, afirmó como mea culpa que "fue muy inocente" frente a las situaciones que lo llevaron a enfrentar un libelo en la Cámara Alta.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Diego Simpertigue, el ahora exministro de la Corte Suprema. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este lunes, el Senado aprobó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes, en la llamada trama Bielorrusa, a lo que reaccionó luego de la votación.

    El libelo contenía tres capítulos y fue presentado por los diputados oficialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardi. Con todo, el primer capítulo relacionado a cómo actuó el juez en una disputa judicial entre Codelco y el consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec, por el que la estatal terminó pagando 12 mil millones de pesos a su contraparte, se aprobó por 43 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

    El segundo capítulo se rechazó por 18 votos, tres votos en contra y 19 abstenciones y, el tercer capítulo, se aprobó por 33 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.

    Tras conocerse el resultado, Simpertigue lamentó la determinación del Senado. “(...) Con el criterio, la manera o con lo que está ocurriendo hoy, para mí me parece muy lamentable”, aseguró.

    “Yo que yo esperaba, por último, si hubiese una decisión contraria, que hubiese una argumentación apropiada a los argumentos que se entregaron por parte de la defensa”, señaló en torno a las premisas planteadas por los senadores.

    En medio de las preguntas de la prensa, fue consultado sobre si sentía “vergüenza” de dejar su cargo luego de una acusación constitucional. “No. Yo he sido muy feliz en el Poder Judicial. Mi carrera la he conducido durante muchos años de forma honesta, no tengo nada que decir en contrario a eso. Estoy muy agradecido del Poder Judicial”, sostuvo.

    “A pesar de lo que ha ocurrido tengo la frente en alto. Los senadores dijeron que aquí no había corrupción y, por lo tanto, yo estoy absolutamente tranquilo”, complementó el ahora exministro del máximo tribunal nacional.

    “Si el Poder Judicial debe hacer una autocrítica, eso ya no me corresponde, pero espero que sí se haga y se tomen las medidas correspondientes”, mencionó.

    Asimismo, fue consultado por si realizaba una mea culpa por las actuaciones que lo llevaron a enfrentar una acusación constitucional.

    “A mi edad parece absurdo, pero el mea culpa que tengo que hacer, es haber sido demasiado inocente frente a situaciones de las cuales debería haberme dado cuenta”, manifestó.

    Más sobre:Acusación constitucionalDiego SimpertigueSenadoMuñeca bielorrusa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Chile pide una justicia honesta” y “algo huele mal en el Poder Judicial”: las reacciones parlamentarias tras aprobarse AC contra juez Simpertigue

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Movimiento brasileño advierte que “agresiones” de Trump contra Venezuela ponen en riesgo a todo el continente

    Kast reitera críticas por supuestos “amarres” en sector público y explica presencia de Carter y Vial en su viaje a Ecuador

    Gobierno ingresará proyecto de negociación ramal el 5 de enero al Congreso

    Ceremonia: 988 suboficiales de Carabineros egresan tras dos años de perfeccionamiento

    Lo más leído

    1.
    Senado aprueba acusación constitucional contra Diego Simpertigue por trama bielorrusa y lo destituye de la Corte Suprema

    Senado aprueba acusación constitucional contra Diego Simpertigue por trama bielorrusa y lo destituye de la Corte Suprema

    2.
    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    3.
    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    4.
    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    5.
    “Son un ejemplo e inspiración”: Presidente Boric condecora a miembros de las FF.AA., PDI y Carabineros

    “Son un ejemplo e inspiración”: Presidente Boric condecora a miembros de las FF.AA., PDI y Carabineros

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    “Chile pide una justicia honesta” y “algo huele mal en el Poder Judicial”: las reacciones parlamentarias tras aprobarse AC contra juez Simpertigue
    Chile

    “Chile pide una justicia honesta” y “algo huele mal en el Poder Judicial”: las reacciones parlamentarias tras aprobarse AC contra juez Simpertigue

    Simpertigue reacciona tras la aprobación de la acusación constitucional en su contra: “Tengo la frente en alto”

    Kast reitera críticas por supuestos “amarres” en sector público y explica presencia de Carter y Vial en su viaje a Ecuador

    Gobierno ingresará proyecto de negociación ramal el 5 de enero al Congreso
    Negocios

    Gobierno ingresará proyecto de negociación ramal el 5 de enero al Congreso

    Colbún sortea permiso ambiental de su proyecto eólico Junquillos en Biobío y espera iniciar su construcción en 2026

    China Jinko Power presenta su tercer proyecto de almacenamiento de energía por US$500 millones

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto
    Tendencias

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Paqui Meneghini le gana el gallito a Paiva: Azul Azul se decide por el técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U
    El Deportivo

    Paqui Meneghini le gana el gallito a Paiva: Azul Azul se decide por el técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    La reacción de Joaquín Niemann al retiro de Mito Pereira

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado
    Cultura y entretención

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado

    De película: revelan la duración del esperado final de Stranger Things

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026

    Movimiento brasileño advierte que “agresiones” de Trump contra Venezuela ponen en riesgo a todo el continente
    Mundo

    Movimiento brasileño advierte que “agresiones” de Trump contra Venezuela ponen en riesgo a todo el continente

    Japón aprueba reinicio de la mayor central nuclear del mundo a 15 años de Fukushima y en medio de debate por armas atómicas

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida