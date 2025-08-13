SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“Sin resultados positivos” las excavaciones en zona del Gigante de Tarapacá por búsqueda de detenidos desaparecidos

El ministro Sergio Troncoso ha encabezado diligencias. Por primera vez se desarrollan este tipo de labores en ese sector, ya que antes solo se realizaron inspecciones.

José NavarretePor 
José Navarrete

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso, encabezó diligencias de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en la Región de Tarapacá.

“La semana pasada se realizaron varias diligencias en la localidad de Pisagua de la comuna de Huara. Estamos realizando labores de excavación en el subsuelo del teatro de Pisagua, donde pudiera haber una inhumación ilegal que, eventualmente, correspondería a víctimas de la dictadura”, informó el ministro en visita.

Troncoso precisó que junto a eso “se han realizado entrevistas con testigos de otras eventuales inhumaciones en la misma localidad”.

“También se ha entrevistado a algún testigo de causa por tortura, eso acá en la ciudad de Iquique y se desarrolla en forma paralela una actividad en el sector del Gigante de Tarapacá, donde también se realizan excavaciones. Esto respondiendo igualmente a un relato de un militar de la época en que pudiera haber inhumaciones en ese sector”, explicó.

Por primera vez se desarrollan este tipo de labores en ese sector, ya que antes solo se concretaron inspecciones.

“La excavación concluyó sin resultados positivos, no se hallaron indicios que pudieran corroborar los relatos de inhumación en ese lugar”, informó el ministro.

Por otro lado, Troncoso informó que durante la semana realizó “una indagatoria respecto de un exuniformado que se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Alto Hospicio, que pudiera también llevar, eventualmente, a avanzar algunas causas que se siguen sobre violaciones graves a los derechos humanos”.

En las diligencias, el ministro en visita contó con la asistencia de organismos especializados.

En el caso del sector del Gigante de Tarapacá, participaron profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales.

“También hemos contado con la concurrencia del Servicio Médico Legal en las diligencias del sector de Pisagua. En ambos lugares hemos contado con el apoyo de la Policía de Investigaciones; también ha concurrido con su personal a los trabajos en Pisagua, personal de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas”, detalló.

Sergio Troncoso puntualizó que en las diligencias también colaboró “personal del programa de Derechos Humanos y también del programa PRAIS, en relación a víctimas de violencia política”.

“Y hemos contado con la asistencia de varios familiares de presos políticos y desaparecidos, particularmente en el sector de Pisagua”, expuso.

Más sobre:DD.HH.DD.DD.Plan de BúsquedaPisagua

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Listo para ser ley: Cámara aprueba proyecto que garantiza espacios públicos seguros y accesibles para mujeres

Demócratas insiste en su apoyo a diputado Calisto y afirma que están “defendiendo la presunción de inocencia”

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones
Chile

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

Listo para ser ley: Cámara aprueba proyecto que garantiza espacios públicos seguros y accesibles para mujeres

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro
Negocios

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Adelco a quiebra: Acreedores rechazan plan de reorganización

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia
El Deportivo

En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia

La urgencia de Colo Colo ante la UC: “No nos queda otra que empezar a ganar”

Escaneando al rival de la U: el declive que embarga al Independiente de Loyola, Cabral y Galdames

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva
Cultura y entretención

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania
Mundo

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi