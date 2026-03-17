Sistema frontal en zona centro-sur: aumentan viviendas afectadas y más de 30 están en evaluación de daños

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante los Desastres (Senapred) informó que el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, desde la región de O’Higgins hasta Aysén, ha dejado más de 20 viviendas con daños menores y 37 en evaluación de afectaciones.

Según la información otorgada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el sistema inició el domingo, donde los avisos en las regiones eran por precipitaciones moderadas a fuertes, probables tormentas eléctricas y rachas intensas de vientos.

En el monitoreo de Senapred se indicó que son 28 viviendas con daños , de las cuales siete se encuentran en Ñuble, 15 en Biobío, cinco en La Araucanía (con daño mayor) y una en Los Lagos.

Mientras que otras 37 se mantienen en evaluación por parte de los organismos locales.

Además, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que “el Ministerio de Educación ha informado que siete establecimientos educacionales presentaron algún tipo de daño, por lo que se está trabajando para normalizar la situación”.

Asimismo, indicó que para este martes, “la Dirección Meteorológica ha pronosticado el ingreso de un nuevo sistema a la Región de Magallanes, el cual se irá desplazando hacia el norte durante los siguientes días”.

“Por lo anterior, nuestras direcciones regionales mantienen las coordinaciones con sus sistemas, estableciendo las alertas necesarias para atender oportunamente eventuales situaciones de emergencia a raíz del próximo evento meteorológico”, expresó.

En detalle, en cada región se registran:

O’Higgins:

Malloa: una vivienda con daño menor y dos con daños en evaluación, producto de una remoción en masa en la localidad de Cantarrana.

San Fernando: Anegamientos en diversos sectores y suspensión preventiva de tránsito vehicular en la Ruta I-45, desde el kilómetro 2938 hasta Termas del Flaco.

Maule:

Romeral: Tránsito suspendido en sectores Paso Ancho y Pumaiten, por aumento de caudal del estero Gauquillo.

Linares: Alterado en el sector Vega el Molino con ruta alternativa por el sector Vega de Salas y comuna de Longaví debido a socavón.

Cierre de los pasos fronterizos Pehuenche y Vergara.

Conaf indica que se mantiene el cierre del sendero y camping El Bolson dentro del Parque Nacional Radal 7 Tazas, y el acceso al sendero Enladrillado en Reserva Nacional Altos de Lircay.

Ñuble:

Pinto: Siete viviendas con daños en evaluación en la Villa Juan Pablo II por anegamientos.

Bulnes: Se mantienen en evaluación los daños reportados en viviendas de la Villa Santa Fé.

Biobío:

Alto Biobío: una vivienda con daños en evaluación por anegamiento.

Talcahuano: Deslizamiento de terreno en calle Las Araucarias con La Serena, Cerro Zarol, desvío de tránsito por rutas alternativas.

Antuco: 30 personas se encuentran aisladas producto del corte de la Ruta Q-45, sector Los Barros, altura del km. 110, debido a la erosión del terreno provocada por el cauce del estero El Volcán.

Los Ángeles: una vivienda con daño menor y 10 con daños en evaluación por anegamiento.

Concepción: siete viviendas con daño menor por anegamiento.

Tomé: siete viviendas con daño menor y 10 con daños en evaluación por anegamiento.

Hualpén: Se reporta que existen dos establecimientos educacionales con filtraciones.

Lota: Se reporta que existe un establecimiento educacional con filtraciones.

Adicionalmente, se registraron alteraciones de conectividad por caídas de árboles en las comunas de Santa Juana (Ruta 156), Negrete (Ruta Q-80), Nacimiento (Ruta 156), Santa Bárbara (Rutas Q-681 y Q-448) y Lota (Ruta O-846). Del mismo modo, se reportan anegamientos menores y caída de árboles en diferentes puntos de la región. Por otro lado, se mantiene cerrado el paso fronterizo Pichachén.

La Araucanía:

Temuco: Se mantiene el desborde de canal Pillanlelbun, en el sector de Las Mariposas. 20 personas damnificadas y 5 viviendas con daño mayor en sectores de Santa Rosa, Pedro de Valdivia y Amanecer. Damnificados fueron llevados a casas de familiares.

Curarrehue: Deslizamiento de tierra hacia camino Maite Remeco, quedando transitable solo para vehículos 4x4; ruta alternativo aledaño a puente Malalco inhabilitado por crecida de cauce estero Malalco.

Toltén: Se mantiene corte de ruta S-270-T acceso a localidad de Queule por remoción en masa; se habilita ruta alternativa por bypass Queule.

Además, se registra caída de árboles y anegamientos en diversos puntos de las comunas de Teodoro Schmidt, Saavedra, Freire y Pucón. Las balsas de conectividad en los sectores de Nehuentúe, comuna de Saavedra, y Moncul,mientras que en la comuna de Carahue, se mantienen fuera de servicio por condiciones meteorológicas.

Los Ríos:

Valdivia: siete viviendas con daños en evaluación por anegamiento, además de anegamientos menores de calles. Trabaja personal municipal; Ruta T-350 alterada por deslizamiento de material; trabaja MOP. Clínica Alemana presenta filtración de agua en techumbre.

Corral: dos colegios con afectación (un corte de energía por caída de rayo y uno con diversas filtraciones en techumbre). Además, se registra caída de árboles y anegamientos en diversos puntos de las comunas de La Unión, Futrono, Lanco y Paillaco. Cerrados los puertos de Corral, Chaihuín, Valdivia Fluvial y Mehuín.

Los Lagos: