Solicitan evacuar siete sectores de la comuna de Maule producto de incendios forestales

Equipos y maquinaria de Conaf trabaja en contener dos focos de incendio forestal.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó durante la tarde de este viernes la evacuación de siete sectores de la comuna de Maule, en la región homónima, producto de incendios forestales que afectan la zona.

Así, desde las 18 horas, se activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), mediante el cual se solicitó a los residentes de las zonas afectadas, abandonar el lugar para el resguardo de la seguridad misma.

Cabe señalar que la comuna de Maule se mantiene con alerta roja producto del fuego.

En específico, se trata de Las Canteras de Unihue, Estadio Maule, Gredas de Unihue, Ovejería Negra, Numpay, Cerro Maule y el Loteo de Don Humberto.

El organismo reforzó el llamado a la población de realizar la desocupación de manera tranquila y no olvidar a sus mascotas.

Incendios activos

Con todo, desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entregó un balance respecto a los incendios forestales que se mantienen en combate en el país.

De ellos, dos se concentran en la comuna de Maule. El incendio Chacarillas ya ha destruido 35 hectáreas y personal del organismo se encuentra desplegado en contener las llamas.

En específico, se trata de dos técnicos, siete brigadas, tres helicópteros, un helicóptero pesado, cuatro aviones cisterna, un avión de coordinación, un avión de observación, dos camiones cisterna y dos maquinarias pesadas, del organismo forestal.

Además, otro siniestro, denominado Cerro Maule, ya ha consumido 250 hectáreas, donde trabaja la misma cantidad de equipos y maquinarias que en Chacarillas.