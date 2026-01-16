SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Suboficial (r) de las FF.AA. frustra robo y abate a dos delincuentes en Maipú

    Los sujetos le intentaron sustraer el vehículo, que la víctima conducía para una aplicación de transporte de pasajeros.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Suboficial (r) frustra robo y abate a dos delincuentes en Maipú

    Un suboficial mayor (r) de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) frustró el robo de su automóvil y abatió con un arma de fuego a dos delincuentes en Maipú, la madrugada de este viernes.

    El afectado estaba trabajando como conductor de una aplicación de transporte de pasajeros cuando fue abordado por los sujetos, los que habrían estado armados.

    Tras descender del vehículo y una vez que los delincuentes huían del lugar, el ex integrante de las FF.AA. efectuó disparos con su arma, la que mantiene legalmente inscrita, dando muerte a los dos sujetos.

    De acuerdo al relato de la víctima del robo, había un tercer individuo que logró escapar del lugar de los hechos.

    Hasta el sitio del suceso concurrió personal de Carabineros y, posteriormente, la Fiscalía dejó el caso a cargo de la Brigada de Homicidios de la Región Metropolitana, de la Policía de Investigaciones.

    El subjefe de la BH Metropolitana, subprefecto Walt Dapremont, señaló sobre el hecho: “Se está trabajando con el departamento de criminalística para determinar la individualización de los sujetos”.

    Más sobre:HomicidioMaipúinDriveFuerzas Armadas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    El fin de una era: Telefónica se despide de Wall Street tras casi cuatro décadas

    Gobierno envía aeronaves a Argentina para ayudar a combatir incendios en la Patagonia

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    Condenan a 5 años de cárcel al expresidente surcoreano Yoon en el primer fallo por la ley marcial

    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    Lo más leído

    1.
    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    2.
    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    3.
    Tras nueve meses de interinato: Presidente Boric nombra a nuevo director de Parquemet

    Tras nueve meses de interinato: Presidente Boric nombra a nuevo director de Parquemet

    4.
    Así murió Julia Chuñil: la confesión del exyerno que terminó por reconstruir el crimen

    Así murió Julia Chuñil: la confesión del exyerno que terminó por reconstruir el crimen

    5.
    Alumnos de colegios particulares tienen siete veces más probabilidades de ubicarse en el 10% de mejores puntajes PAES

    Alumnos de colegios particulares tienen siete veces más probabilidades de ubicarse en el 10% de mejores puntajes PAES

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 16 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 16 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Gobierno envía aeronaves a Argentina para ayudar a combatir incendios en la Patagonia
    Chile

    Gobierno envía aeronaves a Argentina para ayudar a combatir incendios en la Patagonia

    Suboficial (r) de las FF.AA. frustra robo y abate a dos delincuentes en Maipú

    Temblor hoy, viernes 16 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El fin de una era: Telefónica se despide de Wall Street tras casi cuatro décadas
    Negocios

    El fin de una era: Telefónica se despide de Wall Street tras casi cuatro décadas

    Primera infancia: la inversión con mayor retorno social

    Litio: tras caída en exportaciones en 2025, el precio de commodity inicia el año con buen pie y sube a su mayor nivel desde 2023

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano
    Tendencias

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    La multa que deberá pagar Fortnite por manipular a menores, según la sentencia

    Escándalo en el fútbol argentino: jugadores celebraron el paso a la final del Ascenso posando con dos pistolas
    El Deportivo

    Escándalo en el fútbol argentino: jugadores celebraron el paso a la final del Ascenso posando con dos pistolas

    El líbero Vidal, un empoderado De Paul y la posición de Aquino: lo que dejó el debut de un Colo Colo 2026 no tan renovado

    “Estamos con mucha rabia”: la arenga de Arturo Vidal para pelear el título con Colo Colo esta temporada

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    Beto Cuevas y Aterciopelados unen fuerzas y agendan show en el Movistar Arena

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    Condenan a 5 años de cárcel al expresidente surcoreano Yoon en el primer fallo por la ley marcial
    Mundo

    Condenan a 5 años de cárcel al expresidente surcoreano Yoon en el primer fallo por la ley marcial

    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    Tres muertos y más de 20 heridos deja caída de un bus a un acantilado al sur de Perú

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel