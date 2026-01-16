Suboficial (r) de las FF.AA. frustra robo y abate a dos delincuentes en Maipú

Un suboficial mayor (r) de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) frustró el robo de su automóvil y abatió con un arma de fuego a dos delincuentes en Maipú, la madrugada de este viernes.

El afectado estaba trabajando como conductor de una aplicación de transporte de pasajeros cuando fue abordado por los sujetos, los que habrían estado armados.

Tras descender del vehículo y una vez que los delincuentes huían del lugar, el ex integrante de las FF.AA. efectuó disparos con su arma, la que mantiene legalmente inscrita, dando muerte a los dos sujetos.

De acuerdo al relato de la víctima del robo, había un tercer individuo que logró escapar del lugar de los hechos.

Hasta el sitio del suceso concurrió personal de Carabineros y, posteriormente, la Fiscalía dejó el caso a cargo de la Brigada de Homicidios de la Región Metropolitana, de la Policía de Investigaciones.

El subjefe de la BH Metropolitana, subprefecto Walt Dapremont, señaló sobre el hecho: “Se está trabajando con el departamento de criminalística para determinar la individualización de los sujetos”.