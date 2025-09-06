Subsecretario de Redes Asistenciales pide perdón por fallas institucionales tras caso de tortura en Hospital de Osorno

Tras la conmoción provocada por el caso de tortura a un extrabajador del Hospital Base San José de Osorno, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, ofreció un disculpa pública por las falencias de la institucionalidad en el manejo de la situación

El caso, que involucró agresiones físicas y psicológicas hacia un empleado entre 2018 y 2020, se hizo público esta semana tras la filtración de un video que muestra las brutales agresiones.

En conversación con CHV Noticias, Martorell expresó que “ quiero pedir perdón al trabajador que fue violentado , para nosotros la institucionalidad no estuvo a la altura para ofrecerle un espacio seguro de trabajo y para actuar con la debida agilidad, y por eso quiero pedir perdón profundamente por nuestras falencias”.

El subsecretario explicó que en 2020, luego de una denuncia de lesiones, se abrió un sumario administrativo dentro del hospital, pero después de varios meses de investigación, el caso fue cerrado sin sanciones. “Los directivos de esa época ya no son los que están hoy día”, señaló Martorell.

“Los nuevos antecedentes aparecen el año pasado, y en ese momento se entregan a la fiscalía y se reabre el sumario, manifestó, agregando que ” se estaba avanzando con la debida reserva para probablemente culminar con destitución, cuando se filtran estos videos de forma pública”.

Cabe señalar que, en la jornada de este viernes, se decretó la prisión preventiva para dos de las cuatro personas investigadas por las agresiones, mientras que las dos restantes quedaron con arresto domiciliario.

“Hoy la situación sienta precedentes, nos permite aprender, y también tenemos la Ley Karin que significa un cambio cultural para nuestros espacios laborales de alejarnos de situaciones de violencia y abuso que no podemos permitir en nuestro país”, sentenció Martorell.