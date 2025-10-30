Subtel reporta “una degradación masiva de servicios” de Entel

Usuarios de Entel dieron cuenta de fallas en el servicio de la empresa durante este jueves.

En redes sociales, dieron cuenta de dificultades para concretar llamadas e interrupción de señal.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), en tanto, informó que la firma dispuso acciones para resolver la incidencia.

“Se presenta una degradación masiva de servicios del operador Entel. La compañía informó que se encuentra trabajando en la normalización de los servicios”, señaló la Subtel.

La empresa, a su vez, emitió un comunicado sobre la situación.

“Informamos que estamos experimentando intermitencia en los servicios de telefonía móvil y servicio hogar. En Entel, hemos activado todos los protocolos establecidos y nuestros equipos ya se encuentran en terreno trabajando para mitigar los efectos de esta contingencia”, aseguraron.