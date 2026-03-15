SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sujeto habría estado robando paltas: PDI investiga homicidio en predio de Quillota

    El cuidador del predio se encuentra detenido por el hecho a la espera de que se realicen más pericias en el lugar.

    Por 
    Tomás Gómez
    Referencial.

    La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI se encuentra investigando un asesinato, ocurrido este sábado en la tarde, en un predio agrícola destinado a la producción de paltas de la ciudad de Quillota, en la Región de Valparaíso.

    Según mencionó el jefe de la BH de Valparaíso, subprefecto Rodrigo Gallardo, el hecho tuvo lugar en la calle 21 de mayo, lugar al cual concurrió el equipo de la PDI junto a peritos del Laboratorio de Criminalística.

    Preliminarmente, según las primeras entrevistas a testigos y pericias al lugar realizadas por la BH, el hecho habría ocurrido después de que la víctima ingresó al predio para sustraer las paltas del mismo.

    El cuidador de este lugar, al darse cuenta del ingreso del sujeto, le habría disparado con un arma de fuego. Por lo anterior se encuentra detenido a la espera de que se realicen más pericias en el lugar.

    La víctima -de entre 30 y 35 años- aún no ha sido identificada. Los equipos del Laboratorio de Criminalística junto al Servicio Médico Legal (SML) se encuentran trabajando para conocer su identidad.

    Los antecedentes recopilados, según mencionó Gallardo, serán enviados al Ministerio Público.

    Más sobre:HomicidioQuillotaValparaísoPolicía de Investigaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tres fallecidos tras choque de automóvil con vehículo de transporte de carga en Ruta 1 Norte en Mejillones

    Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios

    Joanna Pérez tras asumir presidencia de Demócratas: “Hay un gran trabajo por delante para recuperar el centro político”

    Israel afirma que guerra contra Irán continuará hasta que hayan podido “eliminar amenazas existenciales”

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Lo más leído

    1.
    Abogado Hugo Gutiérrez y actuación de Manuel Guerra como fiscal: “Él hace política con la persecución penal”

    Abogado Hugo Gutiérrez y actuación de Manuel Guerra como fiscal: “Él hace política con la persecución penal”

    2.
    Buscan a dos hombres de 56 y 72 años extraviados en el Parque Nacional Villarrica

    Buscan a dos hombres de 56 y 72 años extraviados en el Parque Nacional Villarrica

    3.
    Alerta sanitaria para cáncer, el anuncio que alista Kast para enfrentar las listas de espera

    Alerta sanitaria para cáncer, el anuncio que alista Kast para enfrentar las listas de espera

    4.
    ¿Otro vuelco con Rojas Vade? Fiscalía pericia coincidencia de amarras de sus manos y pies con evidencia incautada en su mochila

    ¿Otro vuelco con Rojas Vade? Fiscalía pericia coincidencia de amarras de sus manos y pies con evidencia incautada en su mochila

    5.
    Los casos de carabineros y militares condenados por hechos del estallido social que podrían ser indultados por Kast

    Los casos de carabineros y militares condenados por hechos del estallido social que podrían ser indultados por Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Sevilla en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Sevilla en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 15 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tres fallecidos tras choque de automóvil con vehículo de transporte de carga en Ruta 1 Norte en Mejillones
    Chile

    Tres fallecidos tras choque de automóvil con vehículo de transporte de carga en Ruta 1 Norte en Mejillones

    Sujeto habría estado robando paltas: PDI investiga homicidio en predio de Quillota

    Joanna Pérez tras asumir presidencia de Demócratas: “Hay un gran trabajo por delante para recuperar el centro político”

    Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios
    Negocios

    Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios

    Los otros proyectos de China en Chile que EE.UU. observa con desagrado

    La renovación del directorio de Latam que viene: Las AFP definen candidatos y Los Cueto van a la reelección

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)
    Tendencias

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    El ariete estaba con su esposa e hijo de 7 meses: Joaquín Larrivey, Cristóbal Jorquera y Ángel Gillard sufren violenta encerrona
    El Deportivo

    El ariete estaba con su esposa e hijo de 7 meses: Joaquín Larrivey, Cristóbal Jorquera y Ángel Gillard sufren violenta encerrona

    El segundo más joven en ganar un GP en la F1: Kimi Antonelli cierra un fin de semana soñado con el título en China

    En su mejor campaña del año: Joaquín Niemann se desmorona sobre el cierre y cede la corona en el LIV Golf de Singapur

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Lollapalooza día 2: el protagonismo de los músicos chilenos, la locura por Katseye y el cierre con Los Bunkers
    Cultura y entretención

    Lollapalooza día 2: el protagonismo de los músicos chilenos, la locura por Katseye y el cierre con Los Bunkers

    31 Minutos en Lollapalooza: “No nos imaginamos a las 3 de la tarde en un escenario grande”

    Joe Keery, el actor de Stranger Things tras Djo: “Hice mis discos con amigos, se siente íntimo, quiero que siga así”

    Israel afirma que guerra contra Irán continuará hasta que hayan podido “eliminar amenazas existenciales”
    Mundo

    Israel afirma que guerra contra Irán continuará hasta que hayan podido “eliminar amenazas existenciales”

    La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con matar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu

    Andrii Sybiha: “No hay señales de Rusia para llevar a cabo negociaciones de paz serias”

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock
    Paula

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”