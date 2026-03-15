Sujeto habría estado robando paltas: PDI investiga homicidio en predio de Quillota
El cuidador del predio se encuentra detenido por el hecho a la espera de que se realicen más pericias en el lugar.
La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI se encuentra investigando un asesinato, ocurrido este sábado en la tarde, en un predio agrícola destinado a la producción de paltas de la ciudad de Quillota, en la Región de Valparaíso.
Según mencionó el jefe de la BH de Valparaíso, subprefecto Rodrigo Gallardo, el hecho tuvo lugar en la calle 21 de mayo, lugar al cual concurrió el equipo de la PDI junto a peritos del Laboratorio de Criminalística.
Preliminarmente, según las primeras entrevistas a testigos y pericias al lugar realizadas por la BH, el hecho habría ocurrido después de que la víctima ingresó al predio para sustraer las paltas del mismo.
El cuidador de este lugar, al darse cuenta del ingreso del sujeto, le habría disparado con un arma de fuego. Por lo anterior se encuentra detenido a la espera de que se realicen más pericias en el lugar.
La víctima -de entre 30 y 35 años- aún no ha sido identificada. Los equipos del Laboratorio de Criminalística junto al Servicio Médico Legal (SML) se encuentran trabajando para conocer su identidad.
Los antecedentes recopilados, según mencionó Gallardo, serán enviados al Ministerio Público.
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