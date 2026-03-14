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    Sujetos armados irrumpieron en Servicio de Urgencia Rural de Ventanas

    La atención de urgencia en el Cesfam Ventanas se mantendrá suspendida hasta el lunes.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Hasta el lunes, la Municipalidad de Puchuncaví va a mantener suspendida la atención de urgencia en el Cesfam Ventanas por las reparaciones que deben realizar tras la irrupción de sujetos armados en el recinto.

    La Municipalidad de Puchuncaví anunció una querella contra los responsables del hecho.

    El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca emitió un comunicado detallando que “se registró un incidente de seguridad en el Servicio de Urgencia Rural (SUR) de Ventanas, en la comuna de Puchuncaví”.

    En el comunicado explican que “un grupo de personas ingresó al recinto portando armas de fuego con la intención de buscar a un individuo que habría concurrido previamente al establecimiento”.

    “En el contexto de este hecho, los involucrados intentaron ingresar por la fuerza, ocasionando daños materiales en el recinto, entre ellos la rotura de vidrios, además de intimidar al personal presente”, señalaron.

    De acuerdo al reporte del servicio, durante el incidente, los funcionarios debieron resguardarse en dependencias internas del establecimiento con el fin de proteger su integridad.

    Asimismo, precisaron que producto de este hecho, las atenciones del servicio fueron suspendidas temporalmente mientras se verificaban las condiciones de seguridad necesarias para retomar la atención a los usuarios.

    Al lugar concurrió personal de Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros y seguridad municipal, que realizaron las primeras diligencias.

    Más sobre:PolicialSaludVentanasPuchuncavíRegión de ValparaísoCesfamSUR de Ventanas

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