Sujetos atacan con arma cortopunzante a menor de edad en la comuna de Renca

Un menor de edad fue atacado en horas de la noche del miércoles con un arma cortopunzante en la comuna de Renca.

Los hechos se registraron en Av. Infante con calle Poseidón, donde por causas que se investigan, personas conocidas por la víctima la atacaron.

De acuerdo a lo que detalló la subcomisaria Francia Tobar, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, “el día de hoy, en horas de la madrugada, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte comunica un procedimiento donde una víctima menor de edad habría sido agredida con armas cortantes”.

Personal de la PDI se encuentra en el lugar de los hechos realizando los peritajes respectivos y levantamiento de cámaras con el fin de esclarecer los hechos.