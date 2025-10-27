Sujetos escapan de fiscalización y atropellan a sargento de Carabineros en Renca: reportan dos detenidos

Una sargento de Carabineros resultó atropellada este lunes durante una fiscalización.

En el marco de un control a un vehículo en la intersección de Germán Tenderini con Felipe Dawes en Renca, personal policial iba a proceder a la detención de un sujeto que había sido sindicado como autor de un robo.

Antes de que se concretara la detención, el acompañante del sujeto tomó el control del vehículo en el que se movilizaban, atropellando a la uniformada de la Subcomisaría Lo Velásquez y pasando a llevar a otro funcionario.

El vehículo fue encontrado en el sector de Lo Boza.

De acuerdo a la información policial preliminar se logró la detención de dos personas y el procedimiento sigue en desarrollo.