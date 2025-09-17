SUSCRÍBETE
Nacional

Sujetos irrumpen para robar en casa de exjuez y golpean a su hijo en violento “turbazo” en La Pintana

"Al hijo del matrimonio, en este caso al más joven, lo agreden con un barrote de fierro, ocasionando lesiones en el cuerpo y en el rostro", relató el capitán de Carabineros Javier Peralta.

José NavarretePor 
José Navarrete
Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Un violento asalto en la modalidad de “turbazo” ocurrió durante la noche de este martes en un inmueble de la calle Los Nogales, en una zona rural de La Pintana, afectando a un exjuez de más de 80 años y a su familia.

Pasadas las 23.00 horas, un grupo de sujetos irrumpió en la propiedad para robar una serie de objetos de valor, con un avalúo cercano a los 5,5 millones de pesos.

El hijo del dueño de casa fue golpeado por la banda durante el atraco. Portaban armas de fuego, sin embargo no las habrían utilizado.

Según los antecedentes policiales preliminares, serían entre cuatro y seis los sujetos que ejecutaron el robo.

“Al hijo del matrimonio, en este caso al más joven, lo agreden con un barrote de fierro, ocasionando lesiones en el cuerpo y en el rostro”, relató el capitán Javier Peralta, oficial de ronda de la Prefectura Metropolitana Sur de Carabineros.

Peralta indicó que el exjuez “está en estado de shock” ante lo ocurrido.

