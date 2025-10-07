Suseso detecta que 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país mientras se encontraban con licencia médica

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) publicó un informe sobre la fiscalización del uso de licencias médicas en el sector privado, luego de que la Contraloría en mayo revelara que alrededor de 25 mil funcionarios de instituciones estatales salieron del país bajo períodos de reposo.

La entidad solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) los registros de entrada y salida del país a quienes se les otorgó al menos una licencia médica entre enero de 2024 a junio 2025 .

Con estos antecedentes se analizó a 2.443.223 personas trabajadoras a quienes se les otorgó una licencia médica durante dicho período, detectando a 541.808 funcionarios que se les otorgó al menos una licencia médica y registraron viajes.

Así la Suseso identificó que 80.451 trabajadores que se desempeñan en el sector privado salieron del país durante reposos prescritos. En total, estas personas emitieron 109.187 licencias: 83,1% fueron pagadas por Fonasa y 16,9% por Isapre.

Del total de los funcionarios un 56,6% corresponde a mujeres y un 43,4% a hombres. Respecto al carácter de la licencia, la mayoría son diagnósticos de salud mental (63,3%) y 14,5% están relacionadas con enfermedades musculoesqueléticas.