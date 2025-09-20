Lluvias afectan a fondas en el Parque Alejo Barrios: se reabrirían tras retiro de barro

Este sábado se registraron precipitaciones en Valparaíso, las que provocaron que el Parque Alejo Barrios haya visto sus actividades de Fiestas Patrias interrumpidas.

El parque se encuentra con pozas de agua y algunas carpas se han visto afectadas por la lluvia.

Consultado por La Tercera, el presidente de la fonda del Parque Alejo Barrios, Luis Carrizo, informó que “nos hemos reunido entre todos los socios, hemos hecho los llamados correspondientes a las autoridades y hemos decidido que vamos a pasar la maquinaria para sacar la capa de barro que está en las calles”.

Valparaiso, 20 de septiembre 2025 Lluvias afectan fondas y ramadas del parque Alejo Barrios Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Además, “los socios están cooperando, pues van a limpiar dentro de sus ramadas los desajustes que hayan quedado”.

Con ello, “ estaríamos en condiciones de abrir tipo 18.00 horas . Vamos a continuar hoy”.

Situación del Sporting

Por su lado, el Sporting de Viña del Mar confirmó que abrirá sus puertas este sábado 20 de septiembre a las 17:30 horas, luego de mantenerse suspendido el ingreso al recinto debido a las lluvias.

En el lugar se llevaron a cabo trabajos para garantizar que todo se encuentre en óptimas condiciones. En cuanto al show de Pablo Chill-E, informaron que se llevará a cabo a las 20:00 horas.

De esta manera, el público podrá acceder y disfrutar, de forma habitual, de la Fiesta Criolla en las diversas fondas.