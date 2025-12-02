VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Tenía dos cartuchos de dinamita en su domicilio: allanamiento en La Legua permite detener a mujer buscada por narcotráfico

    Investigación conjunta de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur permitió la captura de la imputada, quien quedó en prisión preventiva.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Personal especializado retiró los dos cartuchos de dinamita.

    Tras allanar un domicilio en la población “Legua Emergencia”, en la comuna de San Joaquín, personal de la PDI detuvo a una mujer de nacionalidad chilena que era investigada por infracción a la ley de drogas y en cuyo poder fueron hallados dos cartuchos de dinamita.

    Según se informó, el operativo estuvo a cargo de detectives del Equipo del Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bricrim) de San Miguel.

    Al respecto, el prefecto Juan Urbina, jefe de la Bicrim San Miguel, indicó que la mujer se encontraba prófuga de la justicia, por lo que, tras una investigación conjunta con la Fiscalía, se realizó un allanamiento en el domicilio particular de la imputada, “donde se logró incautar un arma de fuego, droga, dinero y dos cartuchos de dinamita”.

    El hallazgo de los explosivos generó un intenso operativo para garantizar su correcto traslado, lo que obligó la presencia de personal de la Brigada Especializada en Investigación y Desactivación de Artefactos Explosivos y Contra Amenazas (TEDAX-NRBQ), quienes acordonaron el lugar para el retiro adecuado de la evidencia.

    En este sentido, el prefecto Urbina sostuvo que los cartuchos de dinamita fueron periciados por los especialistas, quienes establecieron que “se encontraban aptos para ser usados”.

    Por su parte, el fiscal Juan Cheuquiante, jefe de la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Sur, señaló que la mujer fue formalizada por los delitos de tráfico dew drogas, tenencias de explosivos, además de tenencia de arma de fuego y municiones, por lo que quedó en prisión preventiva.

    El persecutor relató que la detenida “comercializaba droga al interior de la población La Legua Emergencia, y una vez ingresado a su domicilio se encontró diversa cantidad de droga, como también dos cartuchos con explosivos, un arma de fuego y municiones”.

