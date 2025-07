Los desconcertantes episodios de Martín de Los Santos desde la brutal agresión a conserje

Eran las 3.30 de la madrugada del sábado 17 de mayo cuando Guillermo Oyarzún (70) realizaba una ronda de vigilancia en el perímetro del edificio donde trabajaba como conserje, en la comuna de Vitacura. Fue en ese momento cuando Martín de los Santos Lehmann (34) se aproximó a él, se abalanzó, le propinó varios golpes en el rostro y abandonó el lugar.

Lo sucedido quedó captado por las cámaras de seguridad de la comuna y de ahí en adelante se inició un proceso que ha estado marcado -además de lo mediático- por una serie de acontecimientos que han dado cuenta de una personalidad agresiva y, como dicen incluso sus conocidos, “narcisista” de De los Santos.

Acá algunos de los desconcertantes momentos del protagonista de una brutal agresión, que hoy se encuentra detenido en Brasil a la espera de su extradición.

“Donde te pille te mato”

Tras la golpiza, De los Santos escapó por avenida Vitacura e intentó mezclarse entre quienes salían del Club Candelaria. Posteriormente, un testigo presencial alertó a funcionarios municipales y, gracias al apoyo de cámaras públicas y privadas, el sujeto fue seguido durante un patrullaje preventivo y detenido por Carabineros.

Tras ser acompañado por policías para constatar lesiones, según el relato de estos, De los Santos golpeó en su entrepierna a un uniformado. “Paco conchetu..., donde te pille te mato… soy abogado, tú no eres nada” , habría dicho el arrestado, quien no es abogado, sino que se dedicaba a hacer negocios inmobiliarios en Pichilemu.

Los inconexos primeros descargos por Instagram

Tres días después de la agresión -y luego de haber sido formalizado por los cargos de lesiones graves, maltrato de obra a carabineros y amenazas a carabineros y quedar con la medida cautelar de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima- a través de su cuenta de Instagram Martín de los Santos realizó sus descargos.

“El 18 de mayo fui víctima de una agresión salvaje (…) fui emboscado por un grupo de al menos ocho personas, algunos armados con fierros, frente a funcionarios de Gendarmería, en pleno centro de Santiago (…) Me golpearon durante más de 30 minutos con intención de matarme ”, señaló, asegurando que terminó con las costillas fracturadas

“Hoy rompo el silencio, no por miedo, sino por claridad. Estoy bien, estoy de pie, estoy en paz y voy a defender mi verdad por todas las vías (…) no soy un criminal, no soy una víctima pasiva. Soy un hombre libre y consciente que confía en la justicia ”, añadió en su desconcertante declaración pública.

Una parcela en Pichilemu

En una transmisión por Instagram realizada el 22 de junio, De los Santos dijo que estaba “totalmente arrepentido” de lo ocurrido la madrugada del 17 de mayo.

E incluso le ofreció al conserje evaluar “darle una parcela en Pichilemu” . La familia del conserje rechazó el ofrecimiento.

“Drogado” en un club nocturno y dos golpizas

El 22 de junio, Martín de los Santos anunció una querella relatando dos golpizas que supuestamente habría sufrido: la primera unas horas antes de la agresión a Oyarzún, y la segunda después de su control de detención a las afueras del Centro de Justicia.

Además, la acción legal aseguraba que estando De los Santos en el club nocturno Palomino en Vitacura, “comenzó a experimentar una pérdida de control y alteración de sus sentidos, con síntomas compatibles con la administración no consentida de sustancias psicotrópicas o estupefacientes”.

“Esta situación coincide con un gasto desproporcionado e inusual de dinero por parte de mi representado, todo lo cual hace presumir fundadamente que fue víctima de un acto de sumisión química, con el aparente propósito de manipular su voluntad y hacerlo incurrir en gastos significativos dentro del local ”, agrega el texto.

Asimismo, la querella planteaba una “exposición mediática injusta y sin contexto” que ha provocado en él “un severo cuadro de angustia y ansiedad, viéndose obligado incluso a restringir voluntariamente su tránsito por espacios públicos por temor a ser nuevamente atacado o reconocido”.

Fumando vaper y acusando “show mediático”

El 23 de junio se realizó una audiencia -luego que el conserje se querellara- para revisar las medidas cautelares en su contra. Martín de los Santos participó de manera telemática -su defensa dijo que estaba en Pichilemu, pero ya había salido del país y se encontraba en Brasil- y tuvo una actitud desafiante.

A través de la pantalla a De los Santos se le pudo observar fumando un cigarrillo electrónico y lanzando el vapor a la cámara, tomando mate y gesticulando de manera reiterada. Y se dirigió a la propia jueza: “Oiga magistrado, usted está haciendo un show mediático, todo lo que ha dicho es falso (...) ¡me estoy defendiendo solo, su señoría, porque usted no me está dando las garantías para estar vivo! ¡mi libertad está en la Constitución artículo 1, oiga!“, comenzó a gritar el imputado a través de la cámara, añadiendo que “lo lamento, pero no puede ser que una persona tenga que defenderse a este nivel, y la magistrada lo sabe, por algo me está escuchando, he dicho, muchas gracias”.

Martín de los Santos

Finalmente, su medida cautelar fue cambiada por prisión preventiva y al encontrarse fuera del país, pasó a ser prófugo de la justicia.

100 mil amenazas de muerte

El 27 de junio Martín de los Santos presentó un recurso de amparo desde Brasil, en medio de la orden de captura internacional que pesa sobre él.

En el recurso, el sujeto afirmó haber recibido más de 100 mil amenazas de muerte y ser víctima de tres intentos de homicidio , los cuales -según indicó- estarían documentados en su cuenta de Instagram.

El mensaje trilingüe

En tanto, el 1 de julio a través de una serie de historias publicadas de nuevo en su cuenta de Instagram y escritas en español, inglés y portugués, De Los Santos afirmó que su ingreso a Brasil fue completamente legal.

“Entré a Brasil legalmente con un pasaje de LATAM. No soy un condenado y no estoy huyendo”, sostuvo. “ Se utiliza mi caso como cortina de humo ”, añadió, asegurando que la agresión al conserje fue una “riña con lesiones simples”.

Comunicado con logo de la ONU

El pasado 2 de julio, horas antes de que se confirmara su detención en Brasil, Martín de los Santos publicó un comunicado en Instagram, utilizando el logo de la Organización de Naciones Unidas, en donde negaba “categóricamente la existencia de una orden de detención internacional” en su contra.

ONU salió a negar cualquier vínculo con Martín de los Santos.

La propia Organización de Naciones Unidas de Chile negó cualquier tipo de vínculo con Martín de los Santos. “Utilizó sin autorización el logo de la Organización en una comunicación personal”, señaló el organismo mediante un comunicado.