Un trabajador se encuentra desaparecido al interior de la planta de CMPC en Laja, según informó la propia empresa a través de un comunicado emitido este domingo 5 de abril.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, se trata del primer oficial de la Máquina 12, cuyo paradero es desconocido dentro de las instalaciones industriales.

“Planta Laja comunica que se encuentra desaparecido, al interior de las instalaciones, un trabajador, específicamente el primer oficial de la Máquina 12”, señaló la compañía.

Trabajador desaparece al interior de planta CMPC en Laja

Activación de protocolos

Desde la empresa indicaron que se activaron los protocolos internos para este tipo de situaciones, con el objetivo de ubicar al trabajador a la brevedad.

“Nuetros equipos están realizando todas las acciones necesarias para ubicarlo, siguiendo los protocolos internos del caso”, añadieron.

Hasta el momento no se han entregado mayores detalles respecto a las circunstancias de la desaparición ni del tiempo que lleva sin ser localizado.

La situación se mantiene en desarrollo y se espera que durante las próximas horas se entregue mayor información sobre el operativo de búsqueda y las condiciones en que ocurrió el hecho.