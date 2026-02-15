Tragedia en playa de Chañaral: dos hombres mueren ahogados y un menor de edad está en riesgo vital

Una grave emergencia se registró la tarde de este domingo en el Balneario de Flamenco, en la comuna de Chañaral, luego de que se confirmara el fallecimiento por inmersión de dos personas adultas y el traslado de un menor de edad en riesgo vital hasta un recinto asistencial.

De acuerdo con antecedentes informados por la Fiscalía de Atacama, el hecho ocurrió cuando tres integrantes de un grupo familiar se vieron involucrados en una situación de peligro en el mar.

Según los datos entregados por la Armada de Chile al Ministerio Público, dos hombres adultos perdieron la vida producto de la inmersión en el océano, mientras que un tercer afectado, un menor de edad, fue rescatado con extrema gravedad.

Debido a la condición crítica del niño, este fue derivado de urgencia al Hospital Regional de Copiapó, donde permanece internado bajo cuidados intensivos y con riesgo vital, según confirmaron fuentes vinculadas al procedimiento.

Ante la emergencia, el fiscal (s) de turno, Fernando Pizarro, dispuso una serie de diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho. Entre ellas, ordenó la concurrencia de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), específicamente de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Chañaral, además del Servicio Médico Legal, con el fin de realizar los peritajes correspondientes.

El persecutor indicó, además, que se constituirá personalmente en el Balneario de Flamenco para dirigir las diligencias en terreno, recabar antecedentes y coordinar el trabajo investigativo, a fin de determinar con precisión cómo se produjo la tragedia.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de precaución en zonas costeras, especialmente en sectores no habilitados para el baño o con condiciones marítimas adversas, mientras continúa el desarrollo de la investigación.