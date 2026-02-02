SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Trama bielorrusa: fiscal Wittwer advierte que “es probable que imputemos otros pagos”

    Adicionalmente, la persecutora sostuvo que "al día de hoy, no hay indicios de que exista otra persona que haya participado en estos hechos”.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    La fiscal Carmen Gloria Wittwer Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Carmen Gloria Wittwer, la fiscal que investiga el caso trama bielorrusa, por el que permanecen en prisión preventiva la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, además de los abogados del consorcio CBM, Eduardo Lagos y Mario Vargas, sostuvo este lunes que es probable que a los presuntos responsables de cohecho y lavado de activos se les imputen otros pagos.

    De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, habrían realizado una serie de pagos a la exjueza, a través de su pareja, Gonzalo Migueles, luego de que ésta fallara a favor de los intereses de la empresa en un litigio que mantenía con Codelco.

    Este dinero, a su vez, habría sido blanqueado mediante operaciones en las que participaron los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle y el dueño de una casa de cambio, Harold Pizarro. Estos últimos tres imputados permanecen en arresto domiciliario total y según ha trascendido, están colaborando con la Fiscalía.

    La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en su formalización. Foto: Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    En diálogo con radio ADN, la persecutora regional de Los Lagos fue consultada sobre si podría haber más pagos involucrados en este caso. “Sí, es una pregunta que uno también legítimamente se hace como investigador”.

    “Efectivamente, los $17 mil millones fueron a la empresa Belaz Movitec. De ese dinero se le pagó una parte, que es muy pequeña en relación a esa gran cantidad de dinero, de honorarios a los abogados. Y de esos honorarios fue una parte para la señora de Vivanco y su conviviente (N de la R: según la Fiscalía, Vivanco recibió $70 millones). Entonces, claro, pensando en la magnitud de la cifra, suena poco", reconoció.

    Hasta ahora, relató, el Ministerio Público ha podido acreditar tres pagos, correspondientes a tres resoluciones en las que participó Vivanco. “Pero obviamente no lo descartamos y, de hecho, es probable que próximamente también imputemos por otros pagos entre las mismas personas”, advirtió.

    Formalización de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco; Mario Vargas y Eduardo Lagos, por trama bielorrusa. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Respecto de la eventual responsabilidad penal que podría recaer sobre los otros jueces que dieron su voto favorable, la fiscal sostuvo que ellos “no tenían la obligación que tenía ella de inhabilitarse por dos motivos. Un motivo es porque tenía una amistad con los abogados litigantes y en segundo lugar porque tenía un interés económico además en el resultado de este juicio derivado precisamente de este cohecho, de este soborno. Entonces los otros ministros no están en la misma situación que ella”.

    Aunque luego reconoció que “mientras una investigación esté vigente, nunca se puede descartar que pueda surgir un nuevo imputado (...) Sin perjuicio de eso, puedo decir que al día de hoy, no hay indicios de que exista otra persona que haya participado en estos hechos”.

    Al ser consultada sobre si se están investigando fallos anteriores de Vivanco, como el del caso Cascadas, Wittwer respondió: “En mi investigación, no. Mi atribución, mi ámbito de competencia, digamos, está dado por las resoluciones que el fiscal nacional, mediante las cuales me asigne una investigación. Y en ésta está acotado a este caso. Entonces, a la pregunta no. Por lo menos, en mi ámbito de competencia no estaría el ampliar a esos otros casos”.

    Más sobre:Carmen Gloria WittwerTrama bielorrusaÁngela VivancoMuñeca bielorrusa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición cuestiona candidatura de Bachelet a la ONU: “No tiene muchas cosas que presentar que sean positivas en su hoja de vida”

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Senapred reporta el total de afectaciones que dejó temporal en la RM: inundaciones, anegamientos y remoción de masa

    Ministra de la Mujer tendrá su primera reunión bilateral con su sucesora este viernes

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”

    Sebastián Edwards: “Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”

    Lo más leído

    1.
    Introducen cambios al Servicio Militar desde 2026: habrá dos acuartelamientos al año y subirá el ingreso mensual

    Introducen cambios al Servicio Militar desde 2026: habrá dos acuartelamientos al año y subirá el ingreso mensual

    2.
    El barrio que no encuentra arrendatarios

    El barrio que no encuentra arrendatarios

    3.
    Dos fiscales fueron apartados de la investigación y Orrego figura como imputado: las claves del caso ProCultura

    Dos fiscales fueron apartados de la investigación y Orrego figura como imputado: las claves del caso ProCultura

    4.
    Fiscal Carmen Gloria Wittwer: “Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de la trama bielorrusa”

    Fiscal Carmen Gloria Wittwer: “Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de la trama bielorrusa”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Senapred reporta el total de afectaciones que dejó temporal en la RM: inundaciones, anegamientos y remoción de masa
    Chile

    Senapred reporta el total de afectaciones que dejó temporal en la RM: inundaciones, anegamientos y remoción de masa

    Ministra de la Mujer tendrá su primera reunión bilateral con su sucesora este viernes

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”
    Negocios

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”

    Sebastián Edwards: “Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”

    Fin de una era para grupo Luksic: El adiós de Óscar Hasbún de la gerencia general de CSAV

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes
    Tendencias

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    “Le di vuelta la mano al técnico”: el mensaje de Paulo Díaz a Marcelo Gallardo en su retorno a la titularidad en River
    El Deportivo

    “Le di vuelta la mano al técnico”: el mensaje de Paulo Díaz a Marcelo Gallardo en su retorno a la titularidad en River

    “No fue posible reunir los recursos”: selección chilena de Balonmano Playa se baja de torneo y critica a la Federación

    “En Colo Colo dejé la vara alta como capitán”: el dardo de Esteban Pavez tras su salida de Macul rumbo a Alianza Lima

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine: “El ministro Francisco Undurraga llega en un excelente momento para el cine chileno”
    Cultura y entretención

    Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine: “El ministro Francisco Undurraga llega en un excelente momento para el cine chileno”

    Documental Alturas de Macchu Picchu de Los Jaivas se exhibirá al aire libre en Peñalolén

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca
    Mundo

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca

    Trump amenaza con demandar al presentador de la gala de los Grammy por vincularlo a Epstein

    Irán afirma que “examina” los detalles de “varios procesos diplomáticos” para reiniciar conversaciones con EE.UU.

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”