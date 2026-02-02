Trama bielorrusa: fiscal Wittwer advierte que “es probable que imputemos otros pagos”

Carmen Gloria Wittwer, la fiscal que investiga el caso trama bielorrusa, por el que permanecen en prisión preventiva la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, además de los abogados del consorcio CBM, Eduardo Lagos y Mario Vargas, sostuvo este lunes que es probable que a los presuntos responsables de cohecho y lavado de activos se les imputen otros pagos.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, habrían realizado una serie de pagos a la exjueza, a través de su pareja, Gonzalo Migueles, luego de que ésta fallara a favor de los intereses de la empresa en un litigio que mantenía con Codelco.

Este dinero, a su vez, habría sido blanqueado mediante operaciones en las que participaron los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle y el dueño de una casa de cambio, Harold Pizarro. Estos últimos tres imputados permanecen en arresto domiciliario total y según ha trascendido, están colaborando con la Fiscalía.

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en su formalización. Foto: Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

En diálogo con radio ADN, la persecutora regional de Los Lagos fue consultada sobre si podría haber más pagos involucrados en este caso. “Sí, es una pregunta que uno también legítimamente se hace como investigador”.

“Efectivamente, los $17 mil millones fueron a la empresa Belaz Movitec. De ese dinero se le pagó una parte, que es muy pequeña en relación a esa gran cantidad de dinero, de honorarios a los abogados. Y de esos honorarios fue una parte para la señora de Vivanco y su conviviente (N de la R: según la Fiscalía, Vivanco recibió $70 millones). Entonces, claro, pensando en la magnitud de la cifra, suena poco", reconoció.

Hasta ahora, relató, el Ministerio Público ha podido acreditar tres pagos, correspondientes a tres resoluciones en las que participó Vivanco. “Pero obviamente no lo descartamos y, de hecho, es probable que próximamente también imputemos por otros pagos entre las mismas personas”, advirtió.

Formalización de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco; Mario Vargas y Eduardo Lagos, por trama bielorrusa. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Respecto de la eventual responsabilidad penal que podría recaer sobre los otros jueces que dieron su voto favorable, la fiscal sostuvo que ellos “no tenían la obligación que tenía ella de inhabilitarse por dos motivos. Un motivo es porque tenía una amistad con los abogados litigantes y en segundo lugar porque tenía un interés económico además en el resultado de este juicio derivado precisamente de este cohecho, de este soborno. Entonces los otros ministros no están en la misma situación que ella”.

Aunque luego reconoció que “mientras una investigación esté vigente, nunca se puede descartar que pueda surgir un nuevo imputado (...) Sin perjuicio de eso, puedo decir que al día de hoy, no hay indicios de que exista otra persona que haya participado en estos hechos”.

Al ser consultada sobre si se están investigando fallos anteriores de Vivanco, como el del caso Cascadas, Wittwer respondió: “En mi investigación, no. Mi atribución, mi ámbito de competencia, digamos, está dado por las resoluciones que el fiscal nacional, mediante las cuales me asigne una investigación. Y en ésta está acotado a este caso. Entonces, a la pregunta no. Por lo menos, en mi ámbito de competencia no estaría el ampliar a esos otros casos”.