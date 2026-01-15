SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Tras incumplimientos “graves y reiterados”: Metro contrata nuevas empresas por fallas con la tuneladora en Línea 7

    Con la incorporación de los nuevos contratistas, el método que se empleará para las excavaciones del tramo afectado será el NATM, mismo que se utiliza en el resto de la red.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Metro de Santiago.

    Las obras de la futura Línea 7 de Metro, que conectará a las comunas de Renca con Vitacura, llevan un 78% de avance. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, los trabajos han tenido que ser suspendidos en un tramo, debido a fallas de la tuneladora “La Matucana”.

    En ese contexto, este jueves el gerente general de Metro, Felipe Bravo, explicó que se decidió poner término anticipado al contrato que la estatal tenía con la empresa contratista a cargo de la tuneladora, China Railway 16th Bureau Group Co. Ltd.

    Bravo señaló que el término del contrato “se da producto de incumplimientos graves y reiterados de los contratistas”.

    "Ha habido distintos incumplimientos reiterados, de distinta naturaleza, pero fundamentalmente atrasos, faltas de suministro, una serie de otras cosas más, y entre las cuales también está una falla muy importante que tuvo la máquina tuneladora en el mes de julio del año pasado y que significó la paralización de las obras por varios meses, y una recuperación que ha sido parcial e insatisfactoria“, indicó.

    En consecuencia, se decidió adjudicar los trabajos a dos empresas contratistas distintas: OSSA y Ferrovial.

    En concreto, estaba contemplado que La Matucana permitiera la excavación del 30% total de los túneles de la Línea 7, puesto que el otro 70% se está realizando a través del método NATM.

    Con la incorporación de los nuevos contratistas, el método que se empleará para las excavaciones del tramo afectado será el mismo que en el resto de la red.

    “(las empresas) se van a hacer cargo de completar los trabajos que quedan pendientes de construcción de túneles, fundamentalmente lo van a hacer a través del uso de un método constructivo distinto, no se va a seguir utilizando la tuneladora en este primer tramo de la Línea, sino que se va a construir con el método NATM, que es el método tradicional que hemos utilizado siempre“, detalló Bravo.

    Junto con ello, el gerente de Metro dijo esperar que los atrasos en las obras no alteren la fecha comprometida para el inicio de operaciones de la Línea 7, contemplado para fines de 2028.

    Más sobre:MetroLínea 7FallasIncumplimientos

