Tras nueve meses de interinato: Presidente Boric nombra a nuevo director de Parquemet

El Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró al arquitecto Gonzalo García Méndez como nuevo director del Parque Metropolitano de Santiago.

Ello, tras celebrarse el respectivo concurso de Alta Dirección Pública que i nició en junio del 2025 y donde se recibieron 228 postulaciones. Tras las evaluaciones y entrevistas correspondientes, la nómina fue enviada en octubre del año pasado al Presidente Boric para que efectuara el nombramiento.

Cabe señalar que actualmente se desempeña en el cargo la directora subrogante/interina Andrea Medina, desde la salida de Carlos Ponce en marzo de 2025 —oficializada en el Diario Oficial en julio—, quien tuvo una renuncia no voluntaria en medio de controversias.

En ese contexto, el exdirector tuvo una gestión marcada por una extensa licencia médica, retrasos en proyectos y con un sumario en curso.

Quién es el nuevo director

García es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Adolfo Ibáñez, y ha desarrollado gran parte de su carrera en el sector público.

Entre 2009 y 2018 fue jefe de la División Técnica del Parque Metropolitano de Santiago; luego fue gerente de proyectos de una Consultora de Proyectos de Infraestructura, y jefe de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional Metropolitano. En abril de 2023 fue nombrado a través del sistema de Alta Dirección Pública como director regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, cargo que desempeñaba hasta ahora.