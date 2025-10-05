SUSCRÍBETE
Nacional

Tras persecusión con helicóptero: detienen a cuatro jóvenes por encerrona en Pudahuel

Tras la persecusión, carabineros recuperó un automóvil Mazda sustraído y se incautó una pistola calibre .22.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Este domingo en la madrugada detuvieron a cuatro jóvenes por robo con intimidación de vehículos en Pudahuel, de la región Metropolitana.

La detención ocurrió a las 03:40 de la noche en la Avenida Américo Vespucio con la Avenida El Retiro.

De acuerdo a carabineros, mediante vía radial, el personal de servicio de la empresa concesionaria Autopista Vespucio Norte señaló que un grupo de individuos, movilizados en un automóvil marca Chevrolet, con encargo vigente por robo de vehículo motorizado, realizó un robo con intimidación utilizando armas de fuego contra un conductor en dirección al sur.

Los sujetos le robaron a la víctima su automóvil marca Mazda, abandonando el Chevrolet encargado, continuando su desplazamiento por la vía local de Avenida. Vespucio.

El teniente Mauricio Serrano, oficial de ronda Prefectura Santiago, informó que “personal de la Prefectura Santiago Occidente, en horas de la madrugada, logra la detención de cuatro individuos menores de edad, todos con un alto puntuario policial y antecedentes vigentes en la comisión del delito de robo con violencia, más conocido como encerrona”.

“En primera instancia, utilizando un vehículo con encargo vigente, intentaron abordar un vehículo al cual hicieron descender a su conductor golpeándolo en la cabeza, sustrayendo el vehículo. Para posterior intentar realizar otra encerrona en el sector de la comuna de Maipú, no logrando su cometido", comentó.

Sumó que el “personal policial de la repartición procedió a hacer la identificación comenzando un seguimiento controlado, indicando en todo momento a la Central de Comunicaciones (Cenco). Se logra, gracias a la participación también de la Prefectura Aérea, la identificación y la división de estos dos individuos para la detención”.

Según la institución, al llegar a la intersección de Primo de Rivera con Transversal, intentaron sustraer otro vehículo, colisionándolo, pero no lograron concretar el ilícito.

Así, se dirigeron al norte, a la altura del sector El Descanso. Con ello, se efectuó el despliegue de carabineros, con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y se realizó un sobrevuelo del helicóptero, lográndose la detención de cuatro delincuentes en la Población Maule, comuna de Renca.

Además, se recuperó el automóvil Mazda sustraído y se incautó una pistola calibre .22.

Finalmente, los cuatro individuos fueron puestos a disposición al Ministerio Público.

PolicialPudahuelRobo con intimidaciónCarabineros de ChileRegión Metropolitana

