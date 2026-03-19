Tras reunión con ministra Arzola: Colegio de Profesores advierte preocupación ante recortes presupuestarios

La ministra de Educación, María Paz Arzola, concretó durante este jueves una reunión con la directiva nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, encuentro en el que transparentaron las prioridades e inquietudes del gremio a la nueva administración.

La cita se enmarca luego del anuncio del Plan de Reconstrucción Nacional del Presidente José Antonio Kast, iniciativa que pretende recortar 3% del presupuesto en todas las carteras y, en materia educativa, revisar las dotaciones de docentes y asistentes de la educación en el sistema público.

Al finalizar el encuentro, el presidente de la agrupación, Mario Aguilar, valoró el tono “cordial” y “receptivo” de la nueva titular de Educación. Sin embargo, advirtieron que se mantendrán “alertas” ante los recortes presupuestarios anunciados por el Ejecutivo .

“Ya sea con el gobierno como con el Parlamento vamos a seguir insistiendo y teniendo una postura muy firme en que no puede haber disminución presupuestaria para el funcionamiento del sistema escolar", señaló.

“Vamos a estar muy atentos ya que eso de ninguna manera puede impactar sobre los programas educativos y no puede impactar en la sala de clases, ni en los derechos laborales, ni en las condiciones de trabajo de los docentes porque eso sí que es un daño directo en los propios niños”, agregó Aguilar.

Sobre los ajustes de dotaciones de docentes, “la ministra nos dijo que no era lo que se estaba pensando, que sobre eso había habido algunas interpretaciones que no eran correctas y ellos no están pensando en ajustes de dotaciones” , sostuvo.

Además del presupuesto, se abordaron otros temas críticos para el profesorado, como el retraso en los procesos de retiro docente, la implementación de la deuda histórica, ley de titularidad, la sobrecarga burocrática que afecta al ejercicio profesional y la violencia escolar.

Asimismo, abordaron la situación de la Dirección de Educación Pública (DEP) a cargo de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), los que están pasando a administrar los colegios que hasta hace poco eran municipales.

"Creemos que el sistema SLEP tiene muchísimos defectos y lo hemos hecho público. Es un sistema que no ha dado el ancho en muchos sentidos, pero tampoco el sistema municipal está funcionando. Por lo tanto es un sistema que está absolutamente colapsado, lo que se requiere es que este sistema de nueva educación pública tenga las condiciones y las modificaciones necesarias", sostuvo Aguilar.