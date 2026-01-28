Tras siete años de trámite: Congreso despacha nueva Ley de Inteligencia del Estado que fortalece la ANI

Con un amplio consenso político y tras siete años de trámite, la Cámara de Diputados aprobó y despachó la que será la nueva Ley de Inteligencia del Estado.

La iniciativa se originó en un mensaje presidencial del Presidente Sebastián Piñera, durante su segundo gobierno, en noviembre de 2018, y su tramitación fue reactivada por la administración de Gabriel Boric mediante indicaciones presentadas en enero de 2023.

El proyecto era parte de la agenda de seguridad del gobierno y el Ejecutivo apostó por lograr su despacho antes del receso legislativo.

Este miércoles, el proyecto se revisó en la Sala de la Cámara Baja de acuerdo al informe de comisión mixta, el que se aprobó por 107 votos a favor y tres abstenciones.

“La comisión mixta hizo un esfuerzo para arribar a un acuerdo amplio para aprobar una ley moderna respecto al sistema de inteligencia que cumpla con todos los estándares democráticos y de derechos humanos”, resaltó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

La nueva normativa fortalece la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) con un foco multisectorial, al establecer y regular el Sistema de Inteligencia del Estado, su institucionalidad, forma de funcionamiento y control.

Los integrantes del sistema deberán ejercer sus funciones de manera oportuna, anticipando riesgos, amenazas y oportunidades, sujetándose a los mecanismos de control establecidos en la ley.

El proyecto contempla nuevos órganos de coordinación y asesoría, como el Consejo Interministerial de Inteligencia, que estará integrado por los ministros de Interior, que presidirá la instancia, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Seguridad Pública.

Además, se establecen nuevas funciones para la ANI en áreas tan relevantes como ciberseguridad, infraestructura crítica, acceso a datos específicos y la acreditación de seguridad, y se establecen procedimientos especiales de obtención de información.