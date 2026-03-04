Tras socavón de 2023: colector primario en Reñaca Norte lleva un 80% de avance y obras estarían terminadas en julio

Hasta la comuna de Viña del Mar llegó la ministra de Obras Públicas, Jessica López, para inspeccionar el avance de las obras de emergencia en el colector primario de aguas lluvias Reñaca Norte, en el sector del socavón que afectó a los edificios residenciales Kandinsky y Miramar en el 2023.

Según informaron desde el MOP, las obras llevan un 80% de avance y deberían estar terminadas en julio de este año.

“No queríamos terminar nuestra gestión sin hacer una visita esta obra de alta complejidad y que viene a dar solución a una emergencia que nos obligó a actuar rápidamente, en conjunto y poner todas las capacidades para dar seguridad a las personas que se vieron afectadas”, indicó la secretaria de Estado.

En esa misma línea, explicó que las obras del colector están “en su etapa final” y que una vez que finalicen, se continuará con la restitución de las áreas verdes.

En cuanto al financiamiento, destacó que “en total serán cerca de $37 mil millones en un nuevo colector de aguas lluvias y un conjunto obras de seguridad que son necesarias para hacer frente a nuevas situaciones climáticas que puedan suceder en el futuro”.

Respecto al nuevo colector de aguas lluvias, desde el ministerio detallaron que se considera la construcción de una estructura de hormigón armado, con forma de cajón, con cámaras y gradas disipadoras de energía hidráulica .​

Además, precisaron que, para sostener el colector, se complementará la estructura con micropilotes y anclajes. En detalle, indicaron que los micropilotes permitirán dar mayor seguridad de sostenimiento al nuevo colector, ante futuras solicitaciones por sismo, erosión, remoción en masa, rotura de tuberías y otros eventos.

Las obras también contemplan restituir los muros de contención para la contención del colector y de la calle Costa Montemar.

Además, se restaurarán las aceras y la calzada, también informaron que se van a realizar movimientos de tierra y reposición de las áreas verdes.

Deslizamiento de tierra en el socavón del edificio Euromarina de Reñaca tras la lluvia. Foto. Raúl Zamora / Aton Chile. RAUL ZAMORA/ATON CHILE