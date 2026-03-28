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    “Trascienden gobiernos y deben continuar”: Exministro Muñoz critica anuncio de paralización de obras de ciclovía en la Alameda

    El extitular de Transportes se sumó a alcaldes de la zona poniente de Santiago y al gobernador Claudio Orrego en cuestionar la decisión del gobierno.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El exministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, criticó el anuncio de la paralización de las obras de la tercera etapa de la ciclovía de la Alameda, que fue informada esta semana a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

    Fue a través del titular de la cartera, Iván Poduje en su comparecencia ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, que la autoridad señaló que “hemos decidido cortar algunos gastos que estaban comprometidos” y ejemplificó con que “las obras de la Nueva Alameda-Providencia que son carísimas y la verdad es que no tenemos prioridad para hacerlas“.

    La medida trajo consigo críticas desde el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien calificó de “incomprensible” la decisión y junto a los alcaldes de Lo Prado y Estación Central, Maximiliano Ríos y Felipe Muñoz, respectivamente, también lamentaron la medida. “Nos sentimos muy discriminados”, dijo el primero de ellos.

    En medio de la polémica por los recortes en distintas carteras encargados por la administración de José Antonio Kast, el exministro Muñoz, dijo compartir “la frustración del alcalde y miles de ciclistas”, a través de un mensaje en su cuenta de X.

    “La ciclovía Alameda trasciende gobiernos y debe continuar. Es el principal eje de Santiago el que se viste de una ciclovía de alto estándar y que ya muestra altos niveles de uso. Las ciclovías requieren continuidad de red", afirmó la exautoridad.

    También afirmó que “y en tiempos en que los combustibles se vuelven no solo contaminantes sino también caros, la bicicleta aparece como una solución extraordinariamente oportuna para la gente que puede pedalear”.

    “Menos emisiones, más salud, más felicidad, mejor ciudad. Se necesitan más ciclovías”, cerró Muñoz.

    Más sobre:Juan Carlos MuñozCiclovíaEje Alameda-ProvidenciaGobiernoIván Poduje

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