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    Suspensión de ciclovía en la Alameda: Orrego insiste en reposición de financiamiento y califica de “incomprensible” la decisión

    Por su parte, el alcalde de Lo Prado apuntó que, al ser el tramo de poniente el faltante, se sienten "muy discriminados".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, convocó a alcaldes y grupos ciclistas para pedir públicamente la reposición del financiamiento en el proyecto de la ciclovía en la Nueva Alameda, apuntando que les parece “incomprensible” que se tome una decisión “unilateral” de suspender la iniciativa.

    Junto a los alcaldes de Estación Central, Felipe Muñoz, y Lo Prado, Maximiliano Ríos, y agrupaciones de ciclistas, el gobernador llegó hasta la calle Exposición con Alameda, en la comuna de Santiago.

    Orrego señaló que la Región Metropolitana y las ciudades se construyen siendo “una tarea colectiva, transversal políticamente y también a lo largo de muchos años”, ejemplificando que “el metro no se podría haber construido si fuera que cada gobierno cambia los planes del gobierno anterior”.

    Por ello, apuntó que les parece “incomprensible” la decisión del Ministerio de Vivienda de suspender el proyecto de la ciclovía de Nueva Alameda. “Nos parece también una mala noticia para Santiago y para el país que se tome una decisión unilateral de suspender este proyecto”, afirmó.

    “Hoy día se nos ha dicho que es muy cara. La verdad es que no ocupemos argumentos que no son veraces. Esta ciclovía representa el 0,09% del presupuesto del Ministerio de Vivienda. 0,09. No nos vamos a ahorrar tanta plata y sí vamos a malgastar la plata que ya invertimos”, añadió.

    Junto con ello, el gobernador planteó que “vamos a perjudicar no solamente a Estación Central y a Lo Prado. Toda la gente de Maipú y Cerrillos, que estaba esperando esta ciclovía porque se conectaba con la ciclovía de Pajaritos, va a quedar en la nada”.

    Alcalde de Lo Prado: “Nosotros nos sentimos muy discriminados”

    Por su parte, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, también apuntó a la decisión tomada por la cartera de vivienda, calificándola de “incómoda”, y que, además, decepciona que “las nuevas autoridades tomen decisiones tan tajantes como decir la verdad es que esto no lo vamos a hacer con la justificación de que no hay recursos”.

    Junto con ello, sostuvo que “Chile tiene su finanza ordenada y que es capaz, evidentemente, de sacar políticas públicas adelante que son, primero, transversales, que le sirven a mucha gente y que, al mismo tiempo, le dan continuidad al Estado”.

    Como se sabe, es el sector poniente del proyecto el que falta por terminar. Por ello, el jefe comunal apuntó que "nosotros nos sentimos, esto lo digo derechamente, muy discriminados, muy discriminados. Teníamos que llegar hasta acá para que se tomaran decisiones tan nefastas como decir que este proyecto no continúa".

    “Pague usted la ciclovía”

    Respecto a las declaraciones realizadas por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, donde indicó que “gobernador, no tenemos dinero, pague usted la ciclovía” en respuesta al anterior emplazamiento de Orrego.

    Ante su réplica, la autoridad regional reaccionó señalando que “yo soy gobernador de una región que tiene muchos dolores: la inseguridad, los temas de vivienda, los temas de transporte, los temas de deporte y cultura, y un buen gobernante sabe que uno tiene que asumir distintas necesidades de la sociedad. Si construyéramos puras viviendas, no tendríamos plazas, no tendríamos cancha, no tendríamos centros culturales, no tendríamos salud y educación”.

    “Aquí vamos a dejar una obra abandonada. Si el gobierno no quiere construir ninguna otra ciclovía durante su mandato, tiene todo el derecho a hacerlo, pero dejar botada una obra de ciudad, me parece que es inaceptable y sobre todo cuando esa obra beneficiaba a los más vulnerables de nuestra sociedad, que son las comunas que ya mencionaba”, aseveró el gobernador.


    Más sobre:CiclovíaNueva AlamedaClaudio OrregoIván PodujeLo PradoEstación Central

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