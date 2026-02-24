SUSCRÍBETE
    Nacional

    Tres chilenos fueron detenidos en Buenos Aires por robar departamentos sin moradores: dos habían ingresado ilegalmente

    Los sujetos -de 24, 27 y 36 años- estuvieron involucrados antes en causas por robo, violación de propiedad y desacato. El jefe de gobierno de la capital argentina pidió su inmediata expulsión.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    Foto: pantallazo de X

    Tres chilenos, dos de ellos con antecedentes policiales, fueron detenidos tras una persecución por las calles de Buenos Aires tras el robo de varios departamentos en el barrio de Palermo.

    Según informa el diario Clarín de Argentina, los sujetos tienen 24, 27 y 36 años y al realizarles el control de identificación, la policía local comprobó que antes estuvieron involucrados en causas por robo, violación de propiedad y desacato. Dos de ellos habían ingresado a la Argentina de manera ilegal.

    La persecución comenzó después de un llamado para alertar por un robo en un edificio de Soler y que los ladrones habían escapado en un automóvil Toyota Yaris blanco. Oficiales empezaron a buscarlos por la zona, percatándose pronto que los antisociales intentaron escapar corriendo en distintas direcciones.

    Al interior del auto y en poder de los ladrones se encontraron cinco teléfonos móviles, más de un millón de pesos argentinos, 106 dólares y 60 euros, además de unas 20 tarjetas de crédito. También los policías hallaron veinte gorras, dos notebooks, una consola de videojuegos con dos joysticks y cuatro botellas de whisky, entre otras especies.

    A partir del análisis de cámaras de seguridad, los detenidos guardarían relación con un robo de características similares ocurrido el fin de semana pasado en el sector de Lafinur.

    Tras conocerse la noticia, el jefe de gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, hizo declaraciones a través de sus redes sociales: “Extranjero que delinque en la ciudad. Extranjero que expulsamos del país. A estos tres delincuentes chilenos los detuvimos por robar departamentos. Solicitamos la inmediata expulsión del país”.

    Más sobre:ArgentinaDelincuenciaBuenos AiresJorge MacriPalermo

