Tres sujetos detenidos y una vivienda incautada en el centro de Curacaví dejan procedimiento por ley de drogas

Un saldo de tres personas detenidas y una vivienda incautada en el centro de Curacaví, fue el resultado de un operativo policial por tráfico de drogas en la mencionada comuna de la Región Metropolitana.

Desde la Fiscalía Occidente, calificaron el operativo como “inédito” en la Provincia de Melipilla, donde se logró requisar una vivienda que durante meses se usó para la venta de sustancias ilícitas.

“De acuerdo a lo que establece la Ley N° 20.000 con este accionar conjunto del OS-7 de Carabineros, la Fiscalía Local y la Municipalidad de Curacaví, el inmueble quedará en manos del municipio para ser destinado a programas que apunten al tratamiento y prevención del consumo de drogas”, señalaron desde la Fiscalía Occidente.

Durante el operativo se logró el decomiso de más de 200 gramos de pasta base y dinero en efectivo.

El fiscal de Curacaví, Roberto Contreras, afirmó que el procedimiento “tiene que ver con un proyecto regional de recuperación de inmuebles que están siendo utilizados reiteradamente para el narcotráfico, principalmente en las comunas de Curacaví y María Pinto”.

“A través de este procedimiento no solamente se logra la detención de personas que se dedican al tráfico, sino que también a través de una autorización judicial del Juzgado de Garantía local, se permite incautar este inmueble para ponerlo a disposición del municipio y otorgar una resignificación social de este inmueble”, agregó el fiscal Contreras, quien adelantó que se pueden desarrollar procedimientos similares con otras viviendas investigadas.

En tanto, el alcalde Christian Hernández, aseveró que “hoy en un acto inédito para nuestra comuna de Curacaví y toda la provincia de Melipilla, el Ministerio Público a través de la Fiscalía han procedido a incautar un inmueble que estuvo dedicado a delitos relacionados al narcotráfico y procedió a entregar el resguardo o cuidado del inmueble al municipio” donde posteriormente se desarrollará un programa de prevención del consumo de drogas.