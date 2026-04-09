Tribunal admite a trámite querella de mall Plaza Vespucio contra influencers que lanzaron $700 mil en centro comercial

El 14° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por Plaza Vespucio -representado por los abogados Jorge Galvez y Javiera Venegas del estudio Gálvez Venegas Hess & Navarrete- contra dos influencers que, el sábado 4 de abril, lanzaron $700 mil en ese centro comercial, ubicado en la comuna de La Florida .

El hecho, en pleno sábado festivo, causó aglomeraciones y obligó el cierre de varias tiendas del mall. Sebastián Betancourt y Diego Álvarez, administradores de la página www.premia2.cl, hicieron un llamado el día anterior por Instagram el cual denominaron “Lluvia de plata”. La idea era lanzar el dinero desde los pisos superiores del mall. Y así lo hicieron. El sábado 4, a eso de las 14.10, lanzaron varios billetes a cerca de mil personas que se habían congregado. “Esto generó gran descontrol entre los asistentes que comenzaron a aglomerarse y empujarse para intentar atrapar el dinero, afectando además a personas que se desplazaban por el mismo lugar”, dice el texto.

La situación se vio agravada, dice la querella, cuando los influencers comenzaron a moverse para cambiar el lugar de lanzamiento, “ generando una peligrosa estampida entre quienes intentaban seguirlos y alcanzar el dinero lanzado ”.

Asimismo la acción penal añade que la actividad no contaba con autorización del mall, “exponiendo gravemente a clientes, trabajadores y visitantes del centro comercial, entre los cuales no sólo había asistentes al ‘evento’ sino personas y familias que concurrieron por otros motivos al centro comercial y se vieron inmersos en una situación de alto riesgo”.

Cinco personas terminaron con lesiones, se registraron dos vitrinas rotas y un teléfono fue robado en medio de la aglomeración, detalla la acción penal. “En la especie, los querellados mediante la organización y ejecución de un acto masivo no autorizado, turbaron gravemente la tranquilidad de los asistentes a un centro comercial abierto al público”, se agrega en el escrito.

Así las cosas, ahora deberá ser la Fiscalía Oriente y la PDI la que inicie una investigación contra los sujetos, en primera instancia, por el delito de desórdenes públicos. En tanto, el Ministerio de Seguridad también presentó una querella contra los responsables de este acto.