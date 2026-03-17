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    Tribunal amplía plazo de investigación en trama bielorrusa y desestima intento de defensa de Vivanco de anular audiencia

    El Ministerio Público solicitó tiempo adicional para el desarrollo de su indagatoria.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En el 7º Juzgado de Garantía de Santiago se realizó este martes una audiencia de reformalización de los imputados en la causa que investiga la Fiscalía Regional de Los Lagos respecto a presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos en la llamada trama bielorrusa.

    Tras la comunicación de las imputaciones y antes del debate respecto a la investigación del plazo de investigación, Jorge Valladares, abogado defensor de la exjueza Ángela Vivanco, acusó una infracción al debido proceso y solicitó la nulidad de la audiencia.

    “¿Cuál es el límite para este tipo de actuaciones? ¿Puede acaso la Fiscalía reformalizar o comunicar hechos nuevos cuantas veces le parezca necesario?“, planteó el defensor.

    Valladares sostuvo que la incorporación de hechos nuevos en relación con la base de los delitos acusados es “una flagrante infracción”.

    “Hoy, ligeramente, los quieren de una plumada introducir y sin ni siquiera previo anuncio. Eso, evidentemente, es grave y debe ser corregido, y nos parece que es inaceptable. En ese sentido, se está ocasionando un perjuicio grave al derecho de defensa. Se nos impidió, por lo mismo, hacer solicitudes concretas de diligencia en relación con estos puntos. Y esto se hace, además, coincidentemente en la misma fecha en que se pretende discutir acerca de la ampliación del plazo de la investigación”, argumentó el abogado, recordando que Vivanco fue formalizada tras una querella de capítulos que dio marco a las imputaciones.

    Al igual que los querellantes Codelco y el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público solicitó rechazar el incidente de nulidad que alegó la representación de la exjueza.

    Analizados los argumentos, el tribunal optó por desestimar la alegación.

    Por otro lado, explicando que mantienen una serie de diligencias pendientes, el Ministerio Público solicitó ampliar el plazo de investigación de 90 días que se estableció el 15 de noviembre, en la formalización de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos.

    Se amplió el plazo de investigación en otros 90 días.

    Más sobre:Ángela VivancoTrama bielorrusaGonzalo MiguelesEduardo LagosJorge ValladaresMario VargasCodelcoBelaz MovitecCBMFiscalía de Los Lagos

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