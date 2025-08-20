SUSCRÍBETE
Nacional

Tribunal dicta veredicto condenatorio contra conductor de bus que chocó con Biotrén y dejó siete fallecidos

En un fallo unánime, se dio por establecido, más allá de toda duda razonable, la ocurrencia de los delitos y la participación culpable del acusado en los hechos.

José Navarrete 
José Navarrete

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dictó veredicto condenatorio en contra de Alejo Fermín Santander Faúndez, conductor del bus que chocó con el Biotrén en San Pedro de la Paz hace dos años, dejando a siete personas muertas.

Santander fue condenado en calidad de autor de siete delitos consumados de homicidio, lesiones simplemente graves respecto a ocho víctimas, lesiones menos graves respecto a otras cuatro, además de daño calificado.

El fiscal Andrés Barahona planteó que el conductor actuó con dolo eventual y pide penas que suman casi 26 años de presidio.

En una resolución unánime dada a conocer este miércoles, el tribunal –integrado por las magistradas María José Vidal Araya (presidenta), Michele Bascur Postel y Antonia Flores Rubilar (redactora)–, tras la deliberación de rigor, dio por establecido, más allá de toda duda razonable, la ocurrencia de los delitos y la participación culpable de Santander Faúndez en los hechos.

“Que para resolver de la manera señalada se tuvo en consideración la prueba pericial, audiovisual, gráfica y documental rendida, concordante con la declaración de los testigos que depusieron en juicio, permitiendo al tribunal, más allá de toda duda razonable, acreditar los hechos esenciales materia de la acusación fiscal y la tesis de la parte acusadora en torno al dolo del sujeto activo, desestimando las argumentaciones planteadas por la defensa en la especie, en orden a la concurrencia de una mera culpa inconsciente”, sostiene el acta de deliberación.

La audiencia de comunicación de la sentencia –que será redactada por la jueza Flores Rubilar– quedó programada para las 13.30 horas del lunes 1 de septiembre, cuando se cumplan dos años del fatal choque.

Eran cerca de las 8.00 horas del 1 de septiembre de 2023, cuando el chofer no respetó las alertas de que un tren de la empresa EFE, que circulaba en dirección Concepción-Coronel se estaba aproximando en el Cruce Boca Sur y terminó colisionando.

Más sobre: Biobío San Pedro de la Paz EFE Biotrén

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

