Tribunal revierte decisión y declara admisible querella contra el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco

En una verdadera teleserie judicial se ha convertido la controversia legal que se registra en la Región de La Araucanía y que tiene como uno de sus protagonistas al presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa.

El abogado, quien suena como uno de los candidatos del gobierno para ser propuesto como ministro de la Corte Suprema , es el ministro en visita para las causas de derechos humanos en la zona sur, cargo que lo llevó hace algunos días a recibir una querella tras dictar sentencia en contra de tres exoficiales del Ejército en el caso denominado El Polvorín.

La querellante de dicha causa es la abogada de los exfuncionarios militares, Carla Fernández, quien ingresó el requerimiento ante el Juzgado de Garantía de Temuco, acusando del delito de prevaricación culposa al presidente del tribunal de alzada de la misma ciudad.

En una polémica decisión, el tribunal de primera instancia, y que está bajo la jurisdicción de la misma presidencia de Mesa, declaró inadmisible la querella, fallo que ahora fue revertido por la Corte de Apelaciones de Valdivia, tras revisar la apelación presentada por la querellante.

La trama tras el caso

Cuatro días después de que la abogada Fernández ingresó la querella en contra de Mesa, el Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible la querella y derivó los antecedentes al Ministerio Público para que investigara los hechos acusados en la acción penal.

Pero en menos de 24 horas la decisión inicial del juez Federico Gutiérrez fue cambiada por el mismo magistrado, quien ahora declaró inadmisible la acción penal en contra del presidente del tribunal de alzada de la capital regional de La Araucanía.

Junto con cuestionar y denunciar el cambio de criterio del tribunal, cuya primera resolución incluso desapareció de la tramitación, la abogada querellante apeló a la decisión del juzgado y se elevó el requerimiento a la Corte de Temuco.

En esa instancia, presidida por Mesa, la gran mayoría de los ministros se declaró inhabilitado para revisar la apelación, lo que generó que la causa debiera ser trasladada a la Corte de Apelaciones de Valdivia, ante la falta de ministros que pudieron ver el requerimiento en Temuco.

La resolución de la Corte de Valdivia

Si bien la Corte de Valdivia rechazó inicialmente revisar la apelación en contra del ministro, finalmente ese tribunal de alzada revisó la resolución del tribunal de Temuco, el que había determinado que no existían antecedentes y por lo cual la declaró inadmisible .

Ante aquello, el tribunal de segunda instancia de Valdivia determinó que “conforme a tales normas, aparece como suficiente que la querella contemple una descripción de hechos que revistan caracteres de delitos", determinando que la normativa fija que ‘en cuanto únicamente exige que contenga una “relación circunstancia del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se hubiere ejecutado, si se supieren’”.

En ese sentido, concluyó que la resolución que declaró inadmisible la querella en contra del presidente de la Corte de Temuco “ha excedido el ejercicio de subsunción formal esperable en un estudio de admisibilidad de una querella, desde que a priori ha calificado como no constitutivo de delito el obrar del querellado sin que se haya iniciado investigación alguna, cuestión de particular relevancia en este caso en atención a la serie de elementos que deben ser considerados en delitos de naturaleza compleja“.

La atención de la Suprema

Junto con apelar a la inadmisibilidad, la querellante Fernández también recurrió a la Corte Suprema para informar sobre lo sucedido en el tribunal de Temuco.

FOTO: FRANCISCO CASTILLO/AGENCIAUNO Francisco Castillo/AgenciaUno

A raíz de aquello, el máximo tribunal -al que el gobierno propondría a Mesa- ofició a la Corte de Temuco para que emitiera un informe con lo ocurrido , así como también que se derivaran los antecedentes al Ministerio Público para indagar posibles delitos.

El requerimiento fue presentado por la presidenta (s), Gloria Ana Chevesich, quien le pidió al tribunal de alzada de Temuco para que explique “el actual estado de tramitación del recurso de apelación ingresado al tenor de lo expuesto en la referida presentación”.