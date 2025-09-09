SUSCRÍBETE
Nacional

Turba ataca a carabineros e impide detenciones tras procedimiento por agresión en Talagante: 4 policías lesionados

Personal policial resultó con lesiones de diversa consideración tras concurrir a auxiliar a una familia que denunció amenazas de muerte y ataques contra su propiedad.

Cristóbal Palacios 
Cristóbal Palacios
Imagen referencial.

Con elementos contundentes una turba atacó a un grupo de carabineros que acudió este lunes a un domicilio de Talagante, tras un llamado de auxilio realizado por un grupo familiar que denunció ataques y amenazas de muerte por parte de sujetos que ingresaron a su propiedad.

En un confuso incidente, cuatro funcionarios policiales resultaron con lesiones de diversa consideración en el procedimiento registrado en calle Monseñor Larraín y trasladados en un helicóptero institucional al Hospital de Carabineros.

El coronel Jorge Hidalgo, de la Prefectura Santiago Costa, informó que “Carabineros de Talagante concurrió a un sector de la comuna a prestar auxilio ante un llamado a una familia que estaba siendo amenazada de muerte, estaban dañando su domicilio. Carabineros prestan la cobertura, el cuadrante llega al lugar, ingresa al interior del inmueble y le presta cobertura a la familia”.

Sin embargo, al momento de sacar del domicilio a los presuntos agresores, un grupo de habitantes del lugar comenzó a lanzar objetos contundentes contra los uniformados y contra la familia que había denunciado las agresiones.

“En este minuto existen cuatro carabineros lesionados de dotación de la 23 Comisaría de Talagante “, sostuvo el coronel Hidalgo. “Uno de ellos tiene una herida por rotura en su cabeza, en el sector del parietal izquierdo, donde tiene un corte profundo. Fue trasladado de forma inmediata al Hospital de Carabineros y también otros tres funcionarios que están policontundidos, a raíz de lesiones con elementos contundentes”, añadió.

Tras esto, personal territorial de Carabineros, apoyado por efectivos de Control de Orden Público (COP) y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), realizó diligencias para tratar de dar con los agresores, sin que se informara de detenciones.

