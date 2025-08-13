“Un capricho político”: Carmona (PC) arremete contra alcaldesa Bown tras cambio de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos en San Miguel

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, arremetió este martes contra la decisión del Concejo Municipal de San Miguel de reemplazar el nombre de la Avenida Salvador Allende por su antigua denominación, Avenida Salesianos.

La medida fue aprobada por cinco votos contra cuatro, con el sufragio dirimente de la alcaldesa UDI, Carol Bown, quien ha defendido la modificación como un acto de respeto hacia la opinión de los vecinos.

“Una afrenta histórica: un capricho político de la alcaldesa UDI de San Miguel, Carol Bown, que implica además gastar millones de pesos en este infértil proceso, en desmedro de verdaderas urgencias que tiene la comuna”, expresó Carmona.

El dirigente afirmó que “por más que busquen borrar la historia, por más que les incomode haber sido parte del golpe de Estado hace 52 años, ninguna acción de mayorías circunstanciales logrará reducir la estatura moral del Presidente Allende”

Recalcó además que el propio Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) respaldó mantener el nombre actual, aunque su opinión no sea vinculante. “¡Allende vive!”, sentenció.

28/04/2025 - LAUTARO CARMONA - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Cabe señalar que la votación, realizada la tarde de este martes, estuvo marcada por el debate entre las dos posturas.

Quienes votaron por mantener el nombre del exmandatario -entre ellos concejales del PC, Frente Amplio, PS e independientes- denunciaron que la consulta ciudadana que motivó el cambio fue “trucha” y se realizó “entre gallos y medianoche” a un grupo reducido de vecinos con una “clara posición ideológica”.

En contraste, los partidarios de recuperar el nombre de Salesianos argumentaron que este “está en el corazón de los sanmiguelinos” y representa las raíces de la comuna.

Finalmente, Bown justificó su voto a favor del cambio señalando que “las decisiones en la comuna nunca deben hacerse a espaldas de los vecinos”, citando los resultados de la consulta municipal que arrojó un 82% de apoyo a la restitución de Salesianos.

Desde el municipio adelantaron que se iniciarán los trámites administrativos, técnicos y jurídicos para materializar el cambio de manera “ordenada, transparente y con la debida asesoría”.