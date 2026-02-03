Un chileno detenido: incautan más de una tonelada de droga en la zona norte a banda internacional

Más de una tonelada de droga fue incautada por un importante operativo policial realizado tras una investigación coordinada entre la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y la Brigada Antinarcótica Sur de la PDI. De acuerdo a la información recolectada se trataría de una banda criminal que, pese a ser de carácter internacional, culminó con la detención de una persona de nacionalidad chilena.

El procedimiento logró incautar más de 1.200 kilos de cannabis sativa. En adición, se precisó la presencia de armas, vehículos y celulares utilizados por la banda delictual, entre los objetos retenidos por las entidades de seguridad.

Incautación de armas.

En la instancia, el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Fernando Anais, confirmó que se logró desbaratar una parte de la organización criminal durante la primera fase, pero que “la información que mantenemos a la fecha es reservada ”.

Asimismo, detalló que la investigación constó con seguimientos, escuchas telefónicas, levantamiento de información y que seguirá vigente por un largo tiempo con el fin de procesar “más detenciones, más incautaciones” y “llegar a la cúspide de esta estructura criminal”.

Según explicó el fiscal, el funcionamiento del grupo constaba en transportar importante cantidades de drogas desde la zona norte del país, para ser posteriormente trasladada hasta la Región Metropolitana. Además, precisó que los detenidos serán dispuestos al Juzgado de Garantía respectivo.