Un edificio y una cátedra con su nombre: la huella del expresidente Sebastián Piñera en la UC

A partir de abril un nuevo espacio académico será habilitado en el en el campus San Joaquín de la Universidad Católica. Su renovado nombre no será cualquiera: Edificio Presidente Sebastián Piñera Echenique.

A casi dos años de su fallecimiento, la figura del exmandatario cobrará especial relevancia en su alma mater, donde en 1971 se tituló de ingeniero comercial en la Facultad de Economía. A modo de homenaje, en la casa de estudios se desarrollará la Iniciativa UC Presidente Sebastián Piñera. El proyecto consiste en la unión de tres unidades académicas para impulsar la creación de políticas públicas.

Esta alianza permanente en la que la familia Piñera estuvo involucrada en su preparación durante un año y cuyo convenio se firmará este miércoles 7 de enero, va a reunir al CLAPES UC, al Centro de Políticas Públicas y a la Escuela de Gobierno de la universidad.

Esta iniciativa implica la creación de grupos de trabajo y de un directorio compuesto por los directores de las tres instituciones de la PUC (Felipe Larraín por CLAPES, Ignacio Irarrázaval por el Centro de Políticas Públicas y Andrea Repetto por la Escuela de Gobierno), el rector de la universidad (Juan Carlos de la Llera) y la familia Piñera, que aún no define a su representante. Durante el transcurso del año será nombrado el director ejecutivo.

La iniciativa contempla cuatro pilares. Entre ellos está prevista la habilitación del mentado espacio académico en el Campus San Joaquín durante abril. Será en un nuevo edificio de carreras interdisciplinarias. Es en estas dependencias que la alianza buscará propiciar el encuentro y la reflexión en torno a la democracia y el desarrollo humano.

Otra arista relevante es la Cátedra Presidente Sebastián Piñera ; un curso permanente de formación de políticas públicas y democracia, que está pensado para estudiantes y actores del ámbito público y social de pregrado o posgrado.

En línea con esto, otro pilar del proyecto es el impulso al desarrollo de investigaciones aplicadas y propuestas de políticas públicas. Por último, se busca realizar encuentros nacionales e internacionales para generar debates públicos.

La alianza contempla también el fortalecimiento de la infraestructura para la conservación de archivos presidenciales y colecciones patrimoniales, para promover su acceso público y difusión cultural.

El convenio, dicho está, será firmado este miércoles a las 9:00 horas por el rector de la universidad Juan Carlos de la Llera y Cecilia Morel, viuda del exmandatario y cabeza de la Fundación Presidente Sebastián Piñera. El encuentro será en la Casa Central de la UC, en la sala Eliodoro Matte.

“Estamos muy contentos de contribuir a una iniciativa que sea aporte al debate de ideas y a la generación de buenas políticas públicas en Chile, que fomenten la libertad, la democracia y el progreso. Necesitamos que las ideas y la academia impulsen el desarrollo de las personas y de las familias de nuestro país”, dice Magdalena Piñera, hija del exmandatario y directora ejecutiva de la fundación que lleva su nombre.

Y suma: “La Iniciativa UC Presidente Sebastián Piñera busca honrar la memoria del expresidente, exalumno y profesor de la universidad, y dar continuidad a su vocación pública, a su forma de trabajo siempre pensando en las personas y preocupado del trabajo bien hecho y entendiendo la responsabilidad ética en el uso de los recursos públicos. Y por supuesto a su compromiso con el fortalecimiento de la democracia, la justicia social, el progreso y la modernización del Estado”.