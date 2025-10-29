Un motociclista fallecido deja accidente de tránsito en Quilicura: segundo involucrado se habría dado a la fuga

Un hombre falleció durante la madrugada de este miércoles, mientras se trasladaba en una motocicleta en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

Los hechos se habrían registrado alrededor de las 2:15 horas, cuando el hombre habría colisionado con otro motociclista, el cual se dio a la fuga del lugar.

Según detalló el teniente Camilo Pavéz Retamal, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Norte, “se logró divisar en la Ruta 5 Norte a un sujeto tendido en la vía pública, el cual posteriormente fue trasladado al SAPU Rodrigo Rojas de Negri, lugar en donde falleció”.

“La segunda persona que está involucrada, estamos realizando las diligencias correspondientes para dar con su paradero, ya que se dio a la fuga del lugar”, añadió.

En cuanto al fallecido, según informaron se trata de un hombre de 26 años, sin antecedentes.