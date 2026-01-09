“Un plan aparentemente urdido desde el extranjero”: Valencia destaca cooperación internacional en detección de estafas en la Zofri

El fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró la cooperación internacional que permitió detectar millonarias estafas en la Zofri, en el norte del país.

La investigación partió cuando un grupo de personas, principalmente estadounidenses, denunciaron que estaban siendo víctimas de estafas informáticas, donde les hacían creer que estaban realizando millonarias inversiones.

La situación fue detectada por el FBI, quienes alertaron que la Zofri se estaba realizando millonarias defraudaciones.

Al respecto, Valencia destacó que “esta es una investigación que surge como consecuencia de una actividad de cooperación internacional entre el FBI y la PDI, que luego transmite la información a la Fiscalía “.

El fiscal detalló que a este grupo de estadounidenses se les hizo creer “que estaban efectuando inversiones”, aunque estas transferencias se realizaban en plataformas falsas.

“Era un plan aparentemente urdido desde el extranjero, según se nos ha manifestado”, sostuvo.

Junto con ello, explicó que, para lavar ese dinero “se ocupó una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachadas chilenas y el sistema financiero chileno, particularmente valiéndose de las estructuras y las ventajas de la Zofri”.

La fiscalía contabilizó más de 400 víctimas, mientras que la fiscal Trinidad Steinert señaló que se trata de una de las más grandes defraudaciones del último tiempo: la cifra asciende a más de 200 millones de dólares.

El trabajo policial permitió la detención de 39 personas, entre ellas hay ciudadanos chinos.