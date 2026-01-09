Cae nueva mafia china que realizaba millonarias estafas en la Zofri: investigación involucró al FBI

Una de las estafas más grandes conocidas a nivel nacional fue la que detectó el FBI en el norte de Chile.

La Policía de Investigaciones concretó este viernes un masivo operativo que involucró detenciones en Iquique luego de que la agencia estadounidense alertara que en la Zofri se estaba realizando millonarias defraudaciones.

La indagatoria nació luego de que un grupo de personas, la mayoría estadounidenses, denunciara que estaban siendo víctimas de estafas informáticas. Se les hacía creer -dicen quienes conocen el caso- que estaban realizando millonarias inversiones.

Más de 400 víctimas es lo que tiene contabilizado la fiscalía, en una investigación que está llevando adelante la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert. Los montos defraudados ascienden a más de 200 millones de dólares, hasta ahora.

La PDI detuvo a 39 personas, varios de ellos chinos. Hasta Iquique llegó el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, quien señaló que la investigación se originó por un trabajo mancomunado entre el FBI, la PDI y el Ministerio Público.

Por su lado, Steinert señaló que la investigación continúa: “Aquí ha habido una defraudación de ciudadanos en su mayoría de Estados Unidos, quienes invertían fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias, especialmente del Banco Santander, para luego traspasarlos de una empresa a otra”.

Quien también llegó hasta el norte fue el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna. “Lo llamativo de esto es que hay cobros de cheques por 400 mil y 500 mil dólares. Una misma persona, representando a varias otras, pudo haber cobrado más de un millón de dólares en la misma sucursal bancaria el mismo día”.

La PDI concretó 53 órdenes de entrada y registro en diversos inmuebles de la zona. Según Cerna, es primera vez que se realiza “un operativo de esta magnitud”. Más de 500 detectives trabajaron en los allanamientos. En la zona norte también se allanaron casas de cambio.

Además, la fiscalía contabiliza 112 sociedades comerciales involucradas a la investigación.

De acuerdo a conocedores del caso, esta mafia china no tiene relación con la agrupación que operaba en barrio Meiggs y que fue desbaratada hace unas semanas también por la policía civil.

Declaración del Banco Santander

Desde el Banco Santander emitieron una declaración, donde sostienen que conocieron los hechos tras identificar transacciones potencialmente sospechosas, tanto a través de sus propios controles como en colaboración con entidades extranjeras.

“A raíz de esto, con fecha 10 de julio de 2025, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público -que dio origen a la investigación- con el fin de facilitar las indagatorias y diligencias probatorias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, y con ello, se puedan aplicar las sanciones contempladas por la ley a todos quienes resulten responsables”, señalaron.