Una persona fallecida deja riña al interior de centro de rehabilitación en Buin

Una persona fallecida dejó una riña al interior de un centro de rehabilitación en la comuna de Buin.

Los hechos se registraron en horas de la madrugada, al interior del centro de rehabilitación “Creo en ti”, siendo la víctima trasladado hasta el hospital de la comuna donde se constató su fallecimiento.

Según detalló el Subcomisario Felipe Ortiz de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, “la Fiscalía Occidente solicitó la concurrencia al personal de turno de la Brigada de Homicidios Metropolitana hasta el Hospital de Buin, justo que en el lugar se encontraba una persona fallecida”.

De acuerdo a lo que añadió, “se logró verificar que mantenía una lesión cortante, la cual había sido producida al interior de un centro de rehabilitación de la misma localidad".

A raíz del hecho, es que se logró la detención de un menor de 15 años, el cual será puesto ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo durante la mañana de este jueves.