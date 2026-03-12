SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Universidad La República cerrará: Mineduc revoca reconocimiento oficial tras años de crisis administrativa y económica

    La cartera deberá gestionar las condiciones necesarias para que los 528 estudiantes que aún cursaban en la institución puedan retomar sus procesos académicos.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Tras decreto que dejó sin efecto su cierre, Universidad La República se presentará al proceso de acreditación Diego Martin

    El Ministerio de Educación (Mineduc) oficializó este jueves la cancelación de la personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad La República (ULARE). La medida, formalizada mediante el Decreto Exento N° 109 el 23 de febrero de 2026, marca el inicio del proceso de cierre definitivo de la institución tras una crisis financiera y administrativa.

    El Mineduc enviará los antecedentes para designar un administrador de cierre, quien asumirá la conducción académica de la institución en el proceso de cierre definitivo. El objetivo será asegurar la continuidad de estudios de los alumnos que se encuentren en condiciones de finalizar su carrera.

    En ese sentido, se deberán gestionar las condiciones necesarias para que los 528 estudiantes que aún cursaban en la institución puedan retomar sus procesos académicos en la misma universidad o bien concluir su formación en otras instituciones, mediante convenios de reubicación.

    De acuerdo al cronograma establecido por el Mineduc, el cierre definitivo será el 31 de diciembre de 2029. Por lo tanto, a partir de la tramitación del decreto, la universidad tendrá prohibido admitir o matricular nuevos alumnos en cualquier carrera o programa. Asimismo, se estableció que los alumnos que continúen sus estudios mantendrán sus becas y créditos estatales.

    La Subsecretaría de Educación Superior destacó que el proceso seguirá desarrollándose con la coordinación de los organismos encargados de fiscalizar a las instituciones de educación superior y actuales autoridades de aquella universidad.

    La crisis de la Universidad La República

    La crisis administrativa y económica de la Universidad La República, fundada en 1988 y ligada a la masonería, se remonta muchos años atrás.

    Fue en 2019 cuando la Superintendencia de Educación detectó morosidad comercial, protestos impagos e incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, además de la baja en la matrícula de la institución.

    La casa de estudios ha sido objeto de numerosas demandas laborales, de cobranza y juicios civiles en los últimos años, con deudas que ascienden los $650 millones.

    Fue en agosto de 2025 que el 19º Juzgado Civil de Santiago declaró finalmente su quiebra por deudas laborales impagas y, posteriormente, el cierre definitivo fue notificado por el Mineduc.

    Más sobre:MineducUniversidad La RepúblicaULARE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El juicio de los expertos al decreto del gobierno de Kast para acelerar los permisos ambientales

    Aumento de tensiones en Medio Oriente vuelve a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago se acopla a la tendencia

    Informe de LyD: si gobierno de Boric cumplía metas fiscales, deuda pública sería hoy 5 puntos más baja

    Lo más leído

    1.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    2.
    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    3.
    Alerta sanitaria para cáncer, el anuncio que alista Kast para enfrentar las listas de espera

    Alerta sanitaria para cáncer, el anuncio que alista Kast para enfrentar las listas de espera

    4.
    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    5.
    Minsal se adelanta a Kast y deja instruidas auditorías en siete servicios de salud para pesquisar hospitales

    Minsal se adelanta a Kast y deja instruidas auditorías en siete servicios de salud para pesquisar hospitales

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Emiten aviso de marejadas hasta el sábado: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje

    Emiten aviso de marejadas hasta el sábado: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática
    Chile

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector
    Negocios

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El juicio de los expertos al decreto del gobierno de Kast para acelerar los permisos ambientales

    Aumento de tensiones en Medio Oriente vuelve a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago se acopla a la tendencia

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    El feroz reto de Enzo Fernández al arquero del Chelsea por sus errores ante el PSG en la Champions League
    El Deportivo

    El feroz reto de Enzo Fernández al arquero del Chelsea por sus errores ante el PSG en la Champions League

    Se pierde los amistosos de la Roja: los detalles de la nueva lesión de Marcelino Núñez en el Ipswich Town

    Joaquín Niemann tiene un auspicioso comienzo en el LIV de Singapur

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura
    Cultura y entretención

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    Estados Unidos admite que la Armada no está lista para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Estados Unidos admite que la Armada no está lista para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz

    Líder supremo de Irán llama a mantener cierre del estrecho de Ormuz para “presionar al enemigo”

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres