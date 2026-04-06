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    Uso indebido de licencias médicas en sector salud: de los 12.053 sumarios iniciados solo se ha cerrado el 2,78%

    Ante esta situación, la ministra de Salud, May Chomali, envió este lunes un oficio a los directores de servicio en donde ordenó iniciar el 100% de los sumarios administrativos en un plazo máximo de 15 días

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Comision de Salud Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La ministra de Salud, May Chomali, expuso esta jornada ante la comisión de la materia en el Senado los objetivos de su cartera en este gobierno, y en la instancia dio a conocer acerca del proceso de los sumarios que están en curso a propósito de los funcionarios del sector salud que hicieron uso indebido de su licencia médica.

    Al respecto, Chomali detalló que de los 12.053 sumarios iniciados a la fecha solo se ha cerrado cerca del 2,78%: 205 fueron sobreseídos, 32 tuvieron una multa, a 77 se le solicitó la destitución, a 13 la suspensión y 34 fueron sancionados con censura.

    “Son 25.693 casos -puede haber una persona con más de un caso- lo que significan 12.053 sumarios instruidos de 13.101. O sea, faltan todavía más de mil sumarios por instruir. Y esta es la situación actual, solo el 2,78% está ejecutoriado”, indicó Chomali a la comisión.

    En cuanto a la distribución de estos casos por servicios de salud, indicó que hay algunos que tienen 75% de sumarios ejecutoriados, mientras que otros tienen 0%.

    Ante esta situación, la titular del Minsal anunció que hoy lunes enviaron un oficio a los directores de servicio en donde se les ordenó iniciar el 100% de los sumarios administrativos en un plazo máximo de 15 días, así como también informar de barreras que dificulten el cierre del proceso (en un plazo no superior a 7 días), la conclusión de los procesos disciplinarios en curso (plazo máximo de 30 días) y la designación de un responsable para el seguimiento y asesoría de los proceso.

    En este sentido, la ministra indicó que anteriormente ya habían instruido algo similar, sin embargo no obtuvieron resultados favorables.

    “A fines de febrero se instruyó algo parecido a los servicios de salud, sin mucho impacto en términos del aumento de los sumarios instruidos. De las cosas que nos han informado son de barreras que dificultan el cierre de los procesos”, advirtió.

    Debido a esto, en este oficio se solicita el detalle de qué barreras enfrentan para la demora el proceso.

    “La idea es poder terminar con esto lo antes posible, porque hay que considerar que hay algunos de estos procesos en los cuales se les ha pedido la separación de funciones de los funcionarios, se ha decidido contratar a alguien en su reemplazo y eso significa estarle pagando el sueldo a la persona que está separada de sus funciones", sostuvo.

    Más sobre:NacionalSaludMinsalMinisterio de SaludSenado

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