    Valencia destituye al fiscal Tufit Bufadel tras condena por abuso sexual y se abre pugna con el Ministerio Público

    La remoción se concretó el 30 de diciembre, casi una semana después de que la Suprema confirmara la sentencia contra quien fuera fiscal de Alta Complejidad Occidente. Sin embargo, el perrsecutor dice que seguirá peleando su caso, ya sea en tribunales laborales o en la Corte de Santiago.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Dos días antes de que se acabara el 2025, el fiscal nacional Ángel Valencia puso la lápida a su relación con el ahora exfiscal Tufit Bufadel.

    Una semana antes, el 23 de diciembre, la Corte Suprema había rechazado el recurso de nulidad que Bufadel interpuso en el máximo tribunal buscando echar por tierra la sentencia que lo condenaba por abuso sexual contra una trabajadora de una cafetería, en un hecho ocurrido en agosto de 2019.

    Con el portazo de la Suprema a las pretensiones de quien fuera persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente, ahora era el turno del Ministerio Público de decidir qué hacer con Bufadel. Pero las opciones eran bien acotadas según lo que establecen los mismos reglamentos del ente persecutor.

    El artículo 41 del reglamento de responsabilidad administrativa de fiscales y funcionarios del Ministerio Público es claro en señalar que un fiscal podrá ser removido por haber cometido un abuso sexual o por haber sido condenado por crimen o simple delito.

    Lo que terminó concretándose el 30 de diciembre, cuando finalmente el Ministerio Público cesó en su cargo a Bufadel. “La Fiscalía Nacional informa que, mediante resolución de fecha 30 de diciembre de 2025, se dispuso el cese en el cargo de un fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, por haberse configurado una causal de incapacidad sobreviniente, derivada de una sentencia condenatoria firme”, respondió el organismo ante las consultas de La Tercera.

    “La decisión se adopta conforme a la normativa vigente que rige al Ministerio Público”, se añade en la comunicación.

    La abogada que representó a la víctima, Joanna Heskia, valoró la decisión de la Fiscalía. “El rol de un fiscal del Ministerio Público es investigar delitos y proteger a las víctimas, por lo que la cesación en el cargo era una consecuencia indispensable y necesaria después de la condena por un delito de esta naturaleza”, dijo la abogada a este medio.

    Bufadel dará la pelea

    El exfiscal, en diálogo con La Tercera, dice estar tranquilo y confiado en contar con herramientas legales para seguir peleando su caso. Semanas antes ya anunció que recurriría a instancias internacionales, como la Federación Internacional por los Derechos Humanos, para “dar una nueva batalla”. Allí pretende alegar que el 7° Juzgado de Garantía, en el juicio simplificado en que terminó su caso, no valoró su prueba.

    Pero ahora, tras la destitución, mira otras posibilidades legales, que pueden ser ir a tribunales laborales a pelear un despido injustificado, a la Corte de Apelaciones de Santiago con un recurso de protección o incluso al Tribunal Constitucional para alegar haber sido juzgado dos veces por los mismos hechos. Por el momento, dice, lo está evaluando junto a quien será su nuevo abogado. Todo esto porque asegura que su destitución es injusta y que el Ministerio Público no está considerando su trayectoria de 22 años como fiscal.

    “Me encuentro tranquilo ya que cuento con las herramientas legales necesarias para intentar revertir esta situación en sede judicial. Será esa instancia la que permitirá verificar si el procedimiento adoptado por el Ministerio Público se ajusta a las normas vigentes y no vulnera mis derechos laborales, como los de cualquier otro trabajador, olvidando absolutamente mis más de 22 años de intachable ejercicio profesional al interior de la institución”, señaló Bufadel.

    En esa pelea, según conocedores del derecho laboral, podría buscar ser reincorporado si los tribunales resuelven que el despido fue injustificado. Incluso podría alegar la petición de daño moral y lucro cesante.

    “Esta era una de las opciones que podía adoptar mi institución y, frente a ello, acompañaré con serenidad el desarrollo de las instancias judiciales que aún me restan”, añadió Bufadel.

    El caso

    Bufadel fue denunciado por una mujer que lo acusó de haberla abrazado por atrás sin su consentimiento en una cafetería ubicada en el piso menos 1 del Centro de Justicia. Según esa acusación, y la posterior condenada, la abrazó pegando su cuerpo al de ella cuando estaba lavando la loza y la intentó besar.

    No era primera vez que la veía, ya que, según señaló la mujer en su declaración, solía enviarle mensajes a su teléfono. Bufadel fue formalizado en 2021 por abuso sexual por sorpresa. Su defensa alegó en su minuto que la mujer cambió su versión en varias ocasiones.

    Un año antes de ser formalizado, el exfiscal tuvo una sanción administrativa del Ministerio Público producto del sumario que se inició por estos mismos hechos. Dicha sanción consistió en la suspensión por dos meses de sus funciones y la rebaja de su sueldo a la mitad.

