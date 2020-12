Valentina Quiroga, exsubsecretaria de Educación: “La centroizquierda está recorriendo un camino de consecuencias desastrosas”

Valentina Quiroga (38) dice que hay un sinnúmero de independientes de centroizquierda, como ella, que hoy no se sienten identificados con ningún partido y necesitan un espacio para participar en política, considerando el año electoral que se avecina. Y que la plataforma recientemente creada por diputados del Partido Liberal y ex RD -al que ella acaba de integrarse y que se lanza este miércoles- puede llenar ese vacío.

“Nuestro objetivo es evitar que la división de la centroizquierda en dos bloques se termine de consumar”, señala la actual jefa del proyecto Ingeniería 2030 de la Universidad Tecnológica Metropolitana, iniciativa que con el apoyo de Corfo busca transformar las escuelas de Ingeniería Civil.

A juicio de Quiroga, “la centroizquierda está recorriendo hoy un camino de consecuencias desastrosas. A pesar de que la mayoría del país reclama por cambios profundos, a pesar del 7% de aprobación del gobierno de Piñera, a pesar de que el 80% votó Apruebo, si seguimos divididos, no sólo no habrá una nueva Constitución, lo que sería la mayor irresponsabilidad histórica de nuestro sector, sino que le daremos en bandeja el próximo gobierno a la derecha. Después de ello, no habrá posibilidad de mirar de frente a la gente para hablar de cambios o de futuro”.

¿Cuál es el denominador común que identifica a esta nueva plataforma?

La construcción de la unidad en la centroizquierda y la distancia con proyectos testimoniales o identitarios (...). Ha habido muchas declaraciones por la unidad, pero estamos a tres semanas (de la inscripción de candidatos constituyentes) y eso aún no ocurre. Las declaraciones aportan al clima, pero la unidad no se declara, se construye.

Pero quizás hay sectores o partidos que no desean la unidad, o yendo más allá, no desean ser gobierno...

Yo formé parte de un gobierno que convocó a un amplio arco político, incluido el FA y el PC, y tuve la oportunidad de contribuir a la construcción de acuerdos.

Pero el entendimiento entre la DC y el PC fue bien traumático...

Hubo diferencias, pero a pesar de ellas fuimos capaces todos de llevar adelante ese proyecto y sacar adelante reformas como la educacional, electoral...

Usted fue parte del bacheletismo, ¿sigue existiendo este grupo?

Los partidos han estado buscando una Michelle Bachelet 2, pero eso no existe, Bachelet es única. Sí existe un electorado que está buscando algo similar, un liderazgo en el que se vean reflejados y convocados, a sentir que son parte de un proyecto. El bacheletismo no era un conjunto de autoridades, era un sentimiento ciudadano que depositaba sus esperanzas en la presidenta, en su programa y en lo que ella representaba. Ahora hay varios liderazgos, muchos independientes, que tienen parte de esos atributos, que ella reunía en una persona. Por eso, la construcción de colectivo y de mayoría es la mejor estrategia que tenemos para volver a conectar con el bacheletismo y con esa ciudadanía que quiere cambios transformadores y ser parte de ellos.

A su juicio, ¿el bacheletismo hoy está más cerca de Jadue o de los precandidatos de la ex Concertación, como Heraldo, Vidal, Rincón, Undurraga…?

Como te decía, está en esa, una ciudadanía mayoritaria que exige cambios estructurales, que quiere una convención que refleje la diversidad de Chile. Por ello, sin perder de vista la prioridad sobre la convención constitucional, me parece de suma relevancia acordar desde ya la unidad en la segunda vuelta presidencial. Para levantar una candidatura competitiva que le gane a la derecha se requiere pensar de forma innovadora y abrirse a nuevos liderazgos. Tiene que haber un remezón que convoque a independientes, y un proceso de primarias amplias fortalecerá muchísimo a la candidatura ganadora de nuestro sector.

¿Qué liderazgo independiente podría ser candidato o candidata presidencial?

Hay varias personas con potencial, pero se requiere una plataforma que las impulse. Estamos justamente en ese proceso. La urgencia entonces es acordar los mecanismos que permitan ese despliegue.

¿Qué le parece la alta popularidad que cuenta hoy en las encuestas la diputada Pamela Jiles?

Me preocupan los proyectos que no tienen el sentido de construcción colectiva, de solidaridad y de respeto de las diferencias. Creo que la inteligencia colectiva es la mejor herramienta que tenemos para resolver nuestros desafíos, locales y globales. Creo, además, que los desafíos que enfrentamos demandan una nueva forma de hacer política más honesta, no necesariamente proyectos con la ansiedad de tener la respuesta correcta, sino la humildad para convocar a muchos a construir respuestas.

Ustedes ya se sumaron a este llamado Polo Socialdemócrata, ¿por qué se sienten más cerca del PS, PR, PPD, PRO y Ciudadanos que del FA?

La frase de no fueron 30 pesos sino que 30 años caló fuerte no solo en la ciudadanía y en la política. Y poner el foco en el pasado está impidiendo construir el futuro. Es la razón que sectores del Frente Amplio han dado como barrera para trabajar juntos y no se puede construir unidad si estás todo el rato sacándote cuentas. Nosotros, si bien tenemos una visión crítica de lo que ha pasado, no tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de aquello.

¿Qué otras personas se han sumado a este movimiento?

Exmilitantes de la DC, como los alcaldes Gerardo Espíndola, de Arica, y Claudio Castro, de Renca, quien justamente lidera un programa apoyado desde el PC hasta Ciudadanos. Intelectuales como Agustín Squella, Sofía Barahona (presidenta Feuc 2017), activistas como Isabel Amor y nos han estado escribiendo muchas personas interesadas en sumarse.