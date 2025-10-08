Vallejo por dichos de Tohá sobre “complejos” de la izquierda: resalta que la seguridad ha estado en las “prioridades” del gobierno

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó los dichos de la exministra del Interior y excandidata a la presidencia, Carolina Tohá (PPD), sobre la seguridad y los “complejos” que tendría la izquierda sobre el tema.

Según reveló Ex-Ante, en una charla en París la exministra señaló que los partidos de izquierda “le tienen alergia a las policías y al orden público”. Incluso, planteó que cuando el miedo se apodera “de la dinámica social, de la conversación pública, prosperan no solo las ideas conservadoras o de derecha, sino las ideas de ultraderecha. Y eso está pasando”.

“La seguridad ha sido un tema que toman con mucha naturalidad los grupos de derecha, y le cuesta más tomar a los grupos progresistas, en gran parte porque tendemos a explicar la inseguridad como resultado de otros problemas”, señaló Tohá según destacó el medio citado.

Al respecto, Vallejo dijo desconocer “el contexto en que señaló aquello la exministra del Interior. Para no sobreinterpretar sus palabras, lo que yo puedo decir es respecto a la acción del gobierno, un gobierno que ustedes saben tiene ministros y ministras de izquierda y de centro izquierda”.

“Somos un mundo que representa el progresismo en nuestro país. En este gobierno, y justamente con el liderazgo de la exministra del interior, hemos sido un gobierno que ha aumentado más del 16% el presupuesto para seguridad, ha aumentado los recursos para nuestras policías, tanto Carabineros como la PDI", resaltó.

En esa línea, la ministra señaló que este gobierno “siendo de izquierda y de centro izquierda”, ha asumido “como una de sus prioridades, el reforzar el trabajo de nuestras instituciones de seguridad ”.

“Así que yo me quedo con eso, que como decía la expresidenta (Michelle) Bachelet ‘obras son amores’, y ahí están las obras", sostuvo.

Con ello, señaló que “es importante porque cuando hablamos de seguridad pública, hablamos también de derechos fundamentales de todos y todas, y en eso no deben haber diferencias por militancia o colores políticos".