Varios gendarmes detenidos tras allanamientos simultáneos en Iquique y Alto Hospicio por vínculos con el narcotráfico

Una serie de allanamientos simultáneos se realizaron durante la mañana de este miércoles en las comunas de Alto Hospicio e Iquique en el norte del país con el fin de detener a un grupo de gendarmes que se encontraban ligados al narcotráfico.

De acuerdo a la información preliminar, serían más de 10 los funcionarios que prestaban servicios a narcotraficantes con el fin de ingresar droga a los recintos penitenciarios.

Consultado sobre el operativo en Radio Pauta, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló que el operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones “es fruto también del trabajo de investigación interno en Gendarmería”.

Según explicó el ministro, “Mi actividad temprano, el día de hoy, comenzó en el Cuerpo General de la Policía de Investigaciones, haciendo el monitoreo de lo que fueron estas entradas de registro y las detenciones, en las que me acompaña también el ministro Gajardo”.

De acuerdo a lo que añadió “esto forma parte de una estrategia más global que ha estado trabajando Gendarmería desde el año 2023 en particular, que ha dirigido en su oportunidad el ex subsecretario Gajardo, hoy día ministro Gajardo, y donde el actual director Rubén Pérez ha tenido un rol muy significativo”.

“Una de las formas de abordar esta situación es con golpes de estas características. ¿Son golpes aleatorios? ¿Son golpes de fortuna? La respuesta es no. Corresponden a investigaciones previas que permiten tener esos golpes. Ahora, los sistemas democráticos tienen, y los países tienen, dos maneras de hacer esto. O evaden públicamente enfrentar este problema, o lo hacen directamente. Chile ha optado por lo segundo", agregó Cordero.

Se espera que durante la mañana de este miércoles las autoridades entreguen los detalles del operativo.